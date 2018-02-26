Этнопарк «Ватан» в Уфе признан одним из лучших в стране

Эксперты составили список самых популярных этнографических комплексов и музеев страны. Рейтинг составляли с учетом посещаемости туристами и различных предложений. Лучшими признали этнопарк «Кочевник» в Московской области», «Малые Корелы» в Архангельской области, сельский парк «Околица» в Томской области.

В десятку лучших вошли финно-угорский Этнопарк в Коми, этнопарк «Моя Россия» в Сочи. Напомним, семь юрт парка «Ватан» («Отечество») появились в Уфе перед началом саммитов ШОС и БРИКс в 2015 году. В юртах, символизирующих семь родов Башкортостана, представлены быт, культура и традиции народов республики.