В Уфе состоялась премьера спектакля «Зулейха открывает глаза»

Премьера состоялась при полном аншлаге

Премьера спектакля по дебютному одноименному роману писателя Гузель Яхиной о страшном периоде раскулачивания и ссылок в Сибирь на лесозаготовки в трудовые лагеря состоялась в Башкирском государственном академическом театре драмы им.М.Гафури 24 ноября.

Фото: Артур Салимов

Билеты были раскуплены задолго до премьеры, практически сразу после открытия продаж. Впервые в истории театра цена за билет достигла тысячи рублей. Все 466 коммерческих мест были раскуплены.

- Никакой рекламы спектакля не было, – признается пресс-секретарь театра Эльвира Искужина. - Постановка готовилась в напряженном графике: в этом году в театре неимоверное количество премьер. В начале декабря «Я сотворил тебя», затем новогодняя сказка «Все мыши любят сыр», а в начале года «Деревья умирают стоя».

Вернемся к премьере «Зулейха открывает глаза». Зал был полон. На сцене – минимум декораций, у ее края – деревянные помосты, в зрительном зале также размещены декорации – деревья и тусклые лампочки. Признаться, я готовилась к разочарованию, поскольку режиссер Айрат Абушахманов во время подготовки постановки говорил, что спектакль для тех, кто не читал книгу, однако порадовало, что текст сохранился и важнейшие, на мой взгляд, эпизоды тоже появились в спектакле. Порадовало, что мое видение романа совпало с режиссерским.

Фото: Артур Салимов

Наверное, тем, кто не читал роман, понимать происходящее на сцене было немного сложно. В антракте то и дело слышала, как люди поясняли друг другу, кто кому кем приходится, почему на сцене появились три девочки, кто такая эта слепая старуха-свекровь Зулейхи. В романе она часто приходит к главной героине в видениях – и в спектакле режиссер показал, это как внутренний голос, будто Зулейха сама с собой ведет диалог – то ругает себя голосом старухи, закрыв глаза, а открыв их – себя же и оправдывает.

Фото: Артур Салимов

Действия романа показываются на сцене параллельно, одно на фоне другого. Например, в начале романа, когда Зулейха (Римма Кагарманова) и ее муж Муртаза (Хурматулла Утяшев) – прячут зерно от представителей власти, сзади, в глубине сцены – стоят красноармейцы. Зная финал, все равно сидишь и переживаешь, что они не успеют его спрятать.

Весь долгий путь из Поволжья в Сибирь показан в нескольких коротких эпизодах, которые прерывают воспоминания Зулейхи словами: «Зулейха, открой глаза!» и заканчиваются криком Игнатова: «Дайте кипятка!».

Дальше действие происходит на фоне леса – спущенных сверху черных полотнах, куда людей отправляют с двуручными пилами. Прекрасная работа постановщика пластических движений Рината Абушахманова – страдания, измождение, обессиливание, невыносимые условия жизни показаны через… прыжки со скакалками, в роли которых – льняные канаты.

Фото: Артур Салимов

Невероятен по силе воздействия прием с закрашиванием лиц серой глиной. Игнатов в самом начале предстает перед зрителями с полностью серым лицом. После приезда раскулаченных на место будущего лесозаготовительного поселка Семрук, страшные санитары всех их метят этой краской. И периодически ее обновляют. Стереть ее с лиц друг друга смогут только Зулейха и Игнатов, когда они откроются друг другу в своих чувствах. А когда сын Зулейхи заболевает, простыв в лесу во время поисков матери, от горя ее лицо вновь сереет, вслед за ней и меняется и лицо Игнатова, когда Зулейха его отторгает.

Стоит отметить подбор актеров – и Горелый (Айдар Шамсутдинов), и доктор Лейбе (Ильдар Саитов), Изабелла Бржевская (Гульнара Амирова), Константин Сумлинский (Ирек Булатов) и Кузнец (Артур Кунакбаев), и Изабелла, и Иконников – (Ильдар Гумеров), устрашающая Упыриха (Танзиля Хисамова), трогательный сын Юсуф (Дамир Кираманов), Иван Игнатов (Азат Вахитов) - невероятно органичны.

Фото: Артур Салимов

Много в спектакле и технических фишек – тусклые мерцающие лампочки с тарелочными абажурами, которые создают в зрительном зале камерность – во втором отделении действия часто начинаются в зрительном зале. Проекция Сикстинской капеллы на потолке театра, сцены утопления баржи и спасения Зулейхи и Игнатова, когда он решает уплыть от своих подопечных – требует и слаженной работы технического персонала и, как мне кажется, мужества актеров. Завершается спектакль сценой «побега» Юсуфа из поселка.

Спектакль длится почти три часа, в двух отделениях. Постановку по бестселлеру Гузель Яхиной осуществил режиссер Айрат Абушахманов. Инсценировку написала известный российский драматург Ярослава Пулинович. На башкирский язык пьесу перевел Хурматулла Утяшев. Созданием эскизов костюмов, декораций к спектаклю занимался главный художник театра Альберт Нестеров. В спектакле звучали песни и музыка, написанные композитором Ильшатом Яхиным. Пластические движения поставил Ринат Абухшахманов.

Еще в процессе работы над спектаклем, характеризуя написанную по мотивам романа пьесу, Айрат Абушахманов отмечал, что Ярослава Пулинович «сильный, известный драматург, но она очень деликатно оставила идею и текст романа. Вся история сохранилась, а текст такой, что поддается нам и дает возможность репетировать по-разному. В ходе репетиций мы адаптируем диалоги, у нас нет задачи — иллюстрировать роман». Свободу творчества в новой работе Айрат Абушахманов обосновывал тем, что это художественное произведение, в котором нет необходимости следовать полной исторической достоверности.

К слову сказать, в декабре 2016 года, будучи в Уфе и встретившись с актерами Башдрамтеатра, Гузель Яхина заявила, что полностью доверяет режиссеру.

«Посмотрев его спектакль «Черноликие» на «Золотой маске», я сразу влюбилась в этого режиссера и готова отдать ему роман, пусть он делает все, что считает нужным. Айрат Абушахманов — совершенно замечательный режиссер, он умеет работать очень тонко, умеет бережно и современно ставить классику. Я доверяю Айрату, я готова к любому его прочтению», — сказала тогда Гузель Яхина.

«Для нас важно не иллюстрировать быт, а смысловые вещи. Как Зулейха борется за счастье, за сына. Главная мысль этой истории — человек остается человеком в нечеловеческих условиях», — пояснил режиссер свое видение спектакля накануне его постановки.