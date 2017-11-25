Башкиры Татарстана провели вечер Мустая

Мероприятие прошло в Доме Дружбы народов Нижнекамска.

Об этом на своей странице в Faсebook сообщил председатель общественной организации «Курултай башкир РТ» Гали Хасанов. Участники мероприятия вспоминали как Мустай Карим приезжал в Нижнекамск, участвовал в творческом музыкальном вечере «Жидегэн чишмэ» в Доме народного творчества и т.д.

- Мустай Карим всегда высоко отзывался о роли татарской литературы и ее корифеях как общем духовном достоянии и гордости двух наших братских - татарского и башкирского - народов. Он внёс большой вклад и поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы. Его творчество стало олицетворением не только башкирской, но и всей многонациональной литературы России. Книги выдающегося писателя, поэта и драматурга переведены на десятки языков, - написал Гали Хасанов.