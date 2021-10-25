В Уфе выставку художника Радика Мусина «Наскальники» предложили уничтожить зрителям

– 28 октября я прилечу на закрытие выставки. Мы будем закрашивать работы, которые написаны на стене. Посетители закрытия тоже смогут поучаствовать в закрашивании этих работ. В каком-то смысле мы уничтожим часть выставки которая написана на стене. А работы сделанные в материале выставим на продажу, – рассказал сам художник корреспонденту Mkset.