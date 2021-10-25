В Уфе выставку художника Радика Мусина «Наскальники» предложили уничтожить зрителям

6 сентября в Уфе открылась выставка известного художника родом из Башкирии Радика Мусина. Он широко известен по всей России и за её пределами. На этой неделе, в четверг 28 октября состоится закрытие выставки в уфимской галерее X-MAX, но пройдет оно в крайне оригинальном формате.
Всем желающим уфимцам и гостям столицы предлагается буквально уничтожить, а точнее закрасить работы художника, которые на время экспозиции были нанесены на стены галереи.
То как выглядела выставка Радика Мусина в начале и еще много интересного о ней можно увидеть здесь.
– 28 октября я прилечу на закрытие выставки. Мы будем закрашивать работы, которые написаны на стене. Посетители закрытия тоже смогут поучаствовать в закрашивании этих работ. В каком-то смысле мы уничтожим часть выставки которая написана на стене. А работы сделанные в материале выставим на продажу, – рассказал сам художник корреспонденту Mkset.
Напомним, что летом Mkset публиковал большое интервью с Радиком Мусиным.