Сюжет прост и эффективен, как удар в челюсть: врач (Константин Хабенский) выписывает маленькую девочку из больницы. Ей нужно сильное обезболивающее — наркотический анальгетик морфин, который просто так не достать. Девочка кричит от боли, и отец идет к единственному в стране (или на свете, что одно и то же) человеку, который может реально помочь — доктору Лизе. Она не может отказать — и поэтому ей на хвост садится спец по борьбе с наркотиками (Андрей Бурковский), которого попросили разобраться с доктором, мешающим неким высокопоставленным людям. Эта история периодически прерывается второстепенными историями и репризами, в которых юмор позволяет сбить пафос и напряжение. Впрочем, главный вопрос остается тем же и таким же несложным, как апперкот в подворотне: стоит ли Государство Российское слезинки ребенка. Чего ждете? Время пошло.