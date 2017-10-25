Юрий Шевчук: Шайка аферистов пытается «заработать» от имени группы ДДТ

В действительности музыкальный коллектив не созывал людей для массовки будущего клипа.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о том, что шайка аферистов объявила о найме массовки для съемок нового клипа группы.

Те просят оплатить какие-то пропуски и взносы, пытаясь тем самым заработать на фанатах известного музыкального коллектива.