Юрий Шевчук: Шайка аферистов пытается «заработать» от имени группы ДДТ
Сегодня, 10:59КультураРустэм Башкирцев
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В действительности музыкальный коллектив не созывал людей для массовки будущего клипа.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о том, что шайка аферистов объявила о найме массовки для съемок нового клипа группы.
Те просят оплатить какие-то пропуски и взносы, пытаясь тем самым заработать на фанатах известного музыкального коллектива.
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Также Юрий Шевчук сообщил, что сейчас записывает новый альбом и готовится снять новые клипы, однако сбор средств объявит на краудфандинговой платформе.
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