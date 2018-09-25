В Правительстве Башкортостана обсудили подготовку к 100-летию Мустая Карима

21 сентября в Уфе состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В своей вступительной речи Рустэм Марданов подчеркнул, что в соответствии с распоряжением Правительства России от 22 декабря 2017 года №2913-р празднование векового юбилея Мустая Карима пройдёт на федеральном уровне. Федеральный оргкомитет возглавляет министр культуры России Владимир Мединский, а сопредседателем является Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

По словам министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, подготовка к юбилею Мустая Карима началась в 2017 году, и часть мероприятий уже реализована. Так, в двух театрах республики, Стерлитамакском башкирском театре и Сибайском государственном башкирском театре имени Арслана Мубарякова, прошли премьеры спектаклей по произведениям Мустая Карима. В течение следующего года постановки будут осуществлены в театрах по всей республике. Также запланированы российские гастроли Национального молодежного театра имени Мустая Карима и юбилейные гастроли Башкирского государственного академического театра драмы со спектаклями по произведениям народного поэта Башкортостана. Кроме того, в настоящее время проходят съёмки двух кинофильмов по повестям Мустая Карима «Радость нашего дома» и «Таганок».

Как отметила министр культуры РБ, основные юбилейные мероприятия запланированы на октябрь 2019 года. Так, 11 октября в Центральном Доме литераторов в Москве пройдёт праздничный вечер, организованный Союзом писателей России, Союзом писателей РБ и башкирским землячеством. В Уфе торжественный вечер состоится в Башкирском государственном театре оперы и балета. Юбилей Мустая Карима отпразднуют и на его родине, в Чишминском районе республики.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту дома культуры в селе Кляшево, малой родине народного поэта. Также к 100-летию Мустая Карима будут проведены международные конкурсы чтецов и художников, выставки, показы кинофильмов, научно-практическая конференция «Мустаевские чтения», Международный фестиваль «Не русский я, но россиянин» и другие мероприятия.

«К празднованию юбилея Мустая Карима привлечены все учреждения культуры Башкортостана. Все они имеют свои планы работы по празднованию юбилея. Также планы мероприятий утверждены во всех муниципалитетах, – сказала Амина Шафикова. – Все работают с вдохновением и полной отдачей. Думаю, что юбилей мы проведём на хорошем достойном уровне».