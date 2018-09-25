Фильм BBC о Рудольфе Нурееве вошел в конкурсную программу фестиваля Токио

Фильм английских кинематографистов об артисте Рудольфе Нурееве «Белая ворона» вошел в официальную программу 31-го Токийского международного кинофестиваля, сообщает РИА Новости. Всего в конкурсную программу вошли 16 фильмов, которых члены жюри выбрали из 1829 лент. Напомним, роль нашего земляка сыграл артист балета Олег Ивенко из Татарского театра им. Мусы Джалиля.

Картина рассказывает о трех этапах в жизни легендарного артиста — нищету, пережитую в детстве, становление как артиста балета, решение об эмиграции. Рэйф Файнс выступил и в качестве режиссера, и в качестве актера: он играет наставника Нуреева. Главную роль исполнил артист балета Олег Ивенко, — сообщил исполнительный директор кинофестиваля Ёси Ятабэ.

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Токийский кинофестиваль пройдет с 25 октября по 3 ноября, он входит в число самых авторитетных фестивалей всего мира и является крупнейшим в Азии. В 2014 году два приза фестиваля достались кинематографистам нашей страны - приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм «Испытание» российского режиссера Александра Котта.

Напомним, в апреле 2016-го года съемочная группа телеканала ВВС во главе с английским актером и режиссером Рэйфом Файнсом приезжала в Уфу. Тогда Файнс встречался с генеральным директором Башкирского театра оперы и балета Ильмаром Альмухаметовым, руководством хореографического училища в Уфе.

Пообедав в одном из ресторанов города, знаменитый актер не оставил его работников без памятной фотографии. Несмотря на радушное расположение духа, Файнс, однако, решительно не стал встречаться с журналистами, сославшись на ограниченное время при подготовке к съемкам своего фильма.

Согласно сведениям «Кинопоиска», мировая премьера «Белой вороны» состоялась 31 августа 2018 года. Когда картину покажут в России пока неизвестно. В картине задействованы российские артисты Чулпан Хаматова , Андрей Ургант, Равшана Куркова (мать Нуреева).