Моргенштерн из Уфы возглавил топ самых успешных музыкантов России

Что касается популярности, то здесь оценки ставились по нескольким категориям. Первая — упоминания в СМИ, для этого издание обращалось к системе медиаанализа «СКАН». Далее важную роль играли и упоминания поклонников в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, а также упоминания на форумах, в публичных каналах и чатах Telegram. Отмечается, что всего было проанализировано 28 миллиардов сообщений. Учитывались также запросы в поисковиках и количество подписчиков на платформах Instagram и YouTube.