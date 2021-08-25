Моргенштерн из Уфы возглавил топ самых успешных музыкантов России

Моргенштерн из Уфы возглавил топ самых успешных музыкантов России
Моргенштерн из Уфы возглавил топ самых успешных музыкантов России
Вчера, 11:17КультураЭлина СайфрановаФото: instagram.com
Играют роль два фактора: доходы артиста и его популярность в интернете.

Forbes опубликовали принцип отбора медийных персон России для рейтинга 50 самых успешных. Так, в расчет брались два фактора: доходы и популярность в интернете, но обо всем по порядку.

Отметим, что в рейтинге 50 самых успешных звезд России издание поместило артиста Моргенштерна на вторую строчку, однако в категории «Музыканты» мужчина занимает первое место. В Forbes подсчитали, что за указанный период музыкант заработал около 7,5 миллиардов рублей, 47 тысяч раз СМИ упомнили его имя, а количество подписчиков на момент составления рейтинга было 17,7 миллионов.

Издание сообщает, что общий доход считался следующий образом — суммировался объем гонорарных выплат с 1 июня 2020 года и по 31 мая 2021 года. Окончательные цифры, которые попали в рейтинг были получены путем анализа данных о доходах, которые предоставляли сами участники, а также независимые аналитики.

Что касается популярности, то здесь оценки ставились по нескольким категориям. Первая — упоминания в СМИ, для этого издание обращалось к системе медиаанализа «СКАН». Далее важную роль играли и упоминания поклонников в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, а также упоминания на форумах, в публичных каналах и чатах Telegram. Отмечается, что всего было проанализировано 28 миллиардов сообщений. Учитывались также запросы в поисковиках и количество подписчиков на платформах Instagram и YouTube.

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