Моргенштерн из Уфы возглавил топ самых успешных музыкантов России

Forbes опубликовали принцип отбора медийных персон России для рейтинга 50 самых успешных. Так, в расчет брались два фактора: доходы и популярность в интернете, но обо всем по порядку.
Отметим, что в рейтинге 50 самых успешных звезд России издание поместило артиста Моргенштерна на вторую строчку, однако в категории «Музыканты» мужчина занимает первое место. В Forbes подсчитали, что за указанный период музыкант заработал около 7,5 миллиардов рублей, 47 тысяч раз СМИ упомнили его имя, а количество подписчиков на момент составления рейтинга было 17,7 миллионов.
Издание сообщает, что общий доход считался следующий образом — суммировался объем гонорарных выплат с 1 июня 2020 года и по 31 мая 2021 года. Окончательные цифры, которые попали в рейтинг были получены путем анализа данных о доходах, которые предоставляли сами участники, а также независимые аналитики.
Что касается популярности, то здесь оценки ставились по нескольким категориям. Первая — упоминания в СМИ, для этого издание обращалось к системе медиаанализа «СКАН». Далее важную роль играли и упоминания поклонников в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, а также упоминания на форумах, в публичных каналах и чатах Telegram. Отмечается, что всего было проанализировано 28 миллиардов сообщений. Учитывались также запросы в поисковиках и количество подписчиков на платформах Instagram и YouTube.