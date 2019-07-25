Рэпер Face из Уфы попал в число самых успешных молодых звезд России

Накануне, 24 июля, стало известно, что популярный рэпер из Уфы Иван Дрёмин попал в недавний рейтинг наиболее успешных молодых звезд по версии журнала Forbes.

Как отмечается в журнале, это произошло благодаря уровню доходов звезд за год и степени популярности артиста, которая определяется по количеству упоминаний в СМИ и числу подписчиков его аккаунтов в соцсетях.

Одними из недавних событий подтверждающих растущую популярность Ивана, поклонники называют его участие в программе «Вечерний Ургант» и запись санудтрека к фильму «Юморист». В Инстаграме у артиста 1,5 млн подписчиков. Его доходы за 2018 год эксперты оценили в полмиллиона долларов.