Рэпер Face из Уфы попал в число самых успешных молодых звезд России
22-летний артист занял 34-е место в свежем рейтинге журнала Forbes.
Накануне, 24 июля, стало известно, что популярный рэпер из Уфы Иван Дрёмин попал в недавний рейтинг наиболее успешных молодых звезд по версии журнала Forbes.
Как отмечается в журнале, это произошло благодаря уровню доходов звезд за год и степени популярности артиста, которая определяется по количеству упоминаний в СМИ и числу подписчиков его аккаунтов в соцсетях.
Одними из недавних событий подтверждающих растущую популярность Ивана, поклонники называют его участие в программе «Вечерний Ургант» и запись санудтрека к фильму «Юморист». В Инстаграме у артиста 1,5 млн подписчиков. Его доходы за 2018 год эксперты оценили в полмиллиона долларов.
Надо отметить, что в рейтинге Forbes наш Face обогнал группу Little Big, Макса +100500 и рэпера Oxxymiron. Лидерами рейтинга являются сейчас боец Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.