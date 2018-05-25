В Уфе в парке Победы установили памятник пограничнику

24 мая установили мемориал воинам-пограничникам в парке Победы, сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь парк украшает фигура пограничника в советской военной форме с собакой.

Торжественное открытие памятника пройдет 26 мая в 17:00. В этот же день в 15:00 состоится торжественное собрание, посвященное пограничникам всех поколений, а 28 мая в 10:00 пройдет праздник, посвященный столетию образования пограничных войск в России.