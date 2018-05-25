В Уфе в парке Победы установили памятник пограничнику

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Торжественное открытие памятника пройдет 26 мая в 17:00.
Сюжеты: Фотофакт
24 мая установили мемориал воинам-пограничникам в парке Победы, сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь парк украшает фигура пограничника в советской военной форме с собакой.
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Вес четырехметрового памятника из композитного полимера, покрытого эмалью под бронзу и лаком, составляет 250 килограммов.
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Торжественное открытие памятника пройдет 26 мая в 17:00. В этот же день в 15:00 состоится торжественное собрание, посвященное пограничникам всех поколений, а 28 мая в 10:00 пройдет праздник, посвященный столетию образования пограничных войск в России.
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