В Уфе состоится финальная читка международного конкурса драматургии

В режиме нон-стоп уфимские актеры представят пьесы победителей конкурса этого года. В основной программе уфимской «Ремарки» примут участие творческие коллективы Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури, Русдрамтеатра, уфимского татарского театра «НУР», а также Стерлитамакского государственного русского драматического театра. OFF-программу представит профессиональный частный театр «the Театр».

Впервые в истории конкурса в этом году также состоялась “Маленькая Ремарка”, где представлены пьесы для детей и подростков. Читку этих работ выполнят актеры Башкирского театра кукол, театра юного зрителя города Уфы и Мастерской театральных миниатюр имени Меня (УГАТУ).

В Уфе пройдут читки и обсуждения пьес-финалистов в следующих номинациях: «Приволжский Федеральный Округ» - "Божья коровка летит на Марс" Е.Тимофеевой (г.Уфа), «На Луне» И.Яковлева (г.Уфа), "Кулаколом" А.Ахметова (г.Казань);

«Мир» - "Уроки Музыки" А.Материнского (г. Москва), "Перемирие" А.Куралех (г. Донецк), «Рашен Лалабай" В.Бриз (г. Владивосток);

«Маленькая Ремарка» - «Всем кого касается» Д.Сидерос (г. Москва), «Дыня» К.Климовски (Швеция), «Фото топлес» Н.Блок (Украина, г.Херсон)

«OFF-программа» - "Мама умерла" Е.Шиямаллан (г.Тюмень), "Расстрелы" Б. и О.Перепалец (г.Ессентуки), "Ангелы мрут, как мухи" С.Филиппова (г.Ялта).

Организаторы также решили включить в программу образовательную часть. В этой части зрители смогут поучаствовать в двухдневном семинаре Юлии Тупикиной «Как написать пьесу». Также состоятся лекции «Событие и герой: как изменяется отношение к этим ключевым понятиям в драматургии и театре сегодня?» Павла Руднева (театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ по спецпроектам), «Новая новая драма: про что пишут в 2010-е» Кристины Матвиенко (театральный критик, преподаватель ВГИК, куратор программ Электротеатра «Станиславский»), «Теория драмы. Интерактив" Родиона Белецкого (российский драматург и писатель).