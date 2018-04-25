В Уфе открылся первый музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
В мероприятии приняла участие министр культуры республики Амина Шафикова.
24 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета открылся первый международный музыкальный фестиваль народного артиста Башкортостана и Татарстана, двухкратного обладателя премии "Грэмми", лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска", Кавалера Ордена дружбы народов Ильдара Абдразакова, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Национальный симфонический оркестр РБ открыл концертную программу вечера. Далее виолончелист Борислав Струлёв (США) и баянист Айдар Гайнуллин (Германия) исполнили произведения известнейших композиторов.
Ильдар Абдразаков выступал во втором отделении концерта. 25 апреля пройдет благотворительный концерт Абдразакова с участием Мариинского театра Сергей Скороходова. 27 апреля пройдет музыкальный форум и гала-концерт в театре оперы и балета.