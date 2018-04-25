В Уфе открылся первый музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

24 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета открылся первый международный музыкальный фестиваль народного артиста Башкортостана и Татарстана, двухкратного обладателя премии "Грэмми", лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска", Кавалера Ордена дружбы народов Ильдара Абдразакова, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.