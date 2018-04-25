Скандал в Молодежном театре Башкирии: заезжий режиссер не устроил труппу

Об этом сообщает блогер и театральный критик Дамир Габбасов в своей странице в Фейсбуке. По его словам, труппа «слила» заезжего режиссера, который уже месяц работал над спектаклем по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Поздравляю! Будете и дальше выпускать одну работу в год и играть в таких великолепных спектаклях как "Самоубийца", "На дне" и "Чума на оба ваши дома". Творческих успехов!»

, - написал блогер с иронией.

Художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев опроверг сообщение Дамира Габбасова и сообщил, что работа с данным режиссером прекращена вовсе не по этой причине.

- Переговоры велись с режиссёром очень давно и велись они о другом произведении того же автора, которое реально было нам очень нужно. Довольно неожиданно предложение поменялось на "Преступление...", на спектакль, с успехом идущий в Русском академическом театре в Уфе и для нас не столь интересный. Но и несмотря на это, мы не стали сворачивать этот проект, а вместе с режиссёром решили попробовать, что из этого получится. Попробовали, не получилось. Не обнаружилось ни одной точки соприкосновения у состава исполнителей и постановочной группы, нужны другие рамки временные и многое другое. И совместно с режиссёром было принято решение о том, что наше сотрудничество логичнее перенести до лучших времён, - написал Мусалим Кульбаев.

Известный режиссер Айрат Абушахманов, спектакль которого недавно потребовали запретить в Омске, также поделился своем мнением по этому поводу.

- Тут главное разобраться в причинах. Этого режиссера я знаю. Видел пару работ, в том числе в Стерлитамаке. Общался. Она хороший профессионал. Думаю, что если приглашать режиссёра извне, то надо очень хорошо изучить его стиль, методы. И, если уж пригласили, то это значит, что признали данного режиссера своим путеводным на данный проект, - считает он.

Блогер также в своем посте сравнил количество выпускаемых спектаклей русскими и башкирскими труппами театра. По его подсчету, за последние пару лет ежегодно русская труппа работала только над одним спектаклем, когда башкирская успевала выпускать две-три.

- Эта информация не соответствует действительности, - рассказала нам пресс-секретарь театра Дарья Ольхова. – За последние три года в театре поставили девять спектаклей. Из них пять поставила башкирская труппа, а четыре – русская. Как видите, не сильно отстают. К тому же, Министерством культуры Башкирии для театра ставится определенный план по количеству спектаклей и на них только выделяются финансы. Остальные спектакли мы можем ставить либо на личные средства, либо на гранты.