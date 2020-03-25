Ансамбль Гаскарова проведет онлайн-концерт «Танец — душа народа»
25 марта, 10:30КультураАндрей КоролевФото: http://gaskarov-ensemble.ru
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Концерт состоится 27 марта в 19 часов и будет транслироваться на ютуб-канале ансамбля.
Мероприятие станет первым в серии онлайн-концертов, запланированных ансамблем Гаскарова.
В программу вошли лучшие постановки основателя коллектива Файзи Гаскарова и полюбившие зрителям танцы из репертуара ансамбля. Концертную программу откроет легендарный башкирский танец Файзи Гаскарова «Зарифа» 1939 года постановки. Также в программе сольные танцы «Охотник», «Бишбармак», знаменитый башкирский танец джигитов «Медный каблук», «Семь родов», танец-легенда «Семь девушек» и др. Зрителей порадуют премьерой юбилейного сезона — хореографической композицией «Русь».
Мероприятие станет первым в серии онлайн-концертов, запланированных ансамблем Гаскарова. Стрим пройдет на канале ансамбля.
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