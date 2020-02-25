В Уфе выставка с сарматским золотом будет работать без выходных

С сегодняшнего дня, 25 февраля, музей археологии и этнографии, расположенный в Уфе стал открыт для всех желающих. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Музей интересен, прежде всего, тем, что в нем хранится знаменитая коллекция «сарматского золота». Уникальные золотые изделия были найдены в 80-ые годы на Южном Урале, в Филипповских курганах, которые датируются V-IV вв. до н.э.

Ранее так просто увидеть эти экспонаты было нельзя, поскольку музей являлся как научная база Института этнологических исследований имени Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН и, поэтому, не был открыт для широкой публики. Чтобы попасть в него, требовалось заранее сделать заявку и получить согласие.

Радий Хабиров сообщил, что были предприняты меры для того, чтобы музей был открыт для широкой аудитории.

- Подобные шедевры должны быть доступны всем людям, а не только учёным, — выразил свое мнение Радий Хабиров.