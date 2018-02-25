«Довлатов» получил несколько наград на престижном кинофестивале в Берлине

Фильм о уроженце Уфы получил приз независимого жюри.

Фильм о всемирно известном уроженце Уфы Сергее Довлатове получил приз независимого жюри на основе опроса читателей газеты «Berliner Morgenpost», являющейся партнёром фестиваля. Основное же жюри поставило картину на второе место после обладателя главного приза кинофестиваля фильма румынского кинорежиссёра «Не прикасайся». Но «Довлатов» всё-таки был отмечен «медведем», его получила художник по костюмам Елена Окопная.

В картине российского режиссёра Алексея Германа-младшего рассказывается о нескольких днях, проведённых Довлатовым в Ленинграде в 70-х годах прошлого столетия. Российский прокат картина выйдет первого марта и будет показываться лишь четыре дня.