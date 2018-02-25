«Довлатов» получил несколько наград на престижном кинофестивале в Берлине

Фильм о всемирно известном уроженце Уфы Сергее Довлатове получил приз независимого жюри на основе опроса читателей газеты «Berliner Morgenpost», являющейся партнёром фестиваля. Основное же жюри поставило картину на второе место после обладателя главного приза кинофестиваля фильма румынского кинорежиссёра «Не прикасайся». Но «Довлатов» всё-таки был отмечен «медведем», его получила художник по костюмам Елена Окопная.
В картине российского режиссёра Алексея Германа-младшего рассказывается о нескольких днях, проведённых Довлатовым в Ленинграде в 70-х годах прошлого столетия. Российский прокат картина выйдет первого марта и будет показываться лишь четыре дня.
Напомним, Сергей Довлатов родился в Уфе в 1941 году, где жил до трёх лет пока его семья не переехала в Ленинград.