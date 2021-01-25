Афиша на неделю: куда сходить в Уфе 25–28 января

Афиша на неделю: куда сходить в Уфе 25–28 января

Вчера, 18:22КультураАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Mkset рассказывает о главных событиях, на которые следует обратить внимание на этой неделе.

25 января. Концерт — Александр Лынник

Заслуженный деятель искусств РБ, автор-исполнитель Александр Лынник в день рождения Владимира Высоцкого выступит с традиционным большим концертом. В программе «Большой Каретный» прозвучат песни и стихи Владимира Высоцкого, а также авторские посвящения поэту и актеру от Александра Лынника.

Photo:Тинькофф Холл

Место: Тинькофф Холл

Цена: 500-1000 руб.

26 января. Спектакль «Ульмасбай»

Притча о бессмертии по одноименной поэме и произведениям Мустая Карима. Главный герой - молодой поэт, у которого диплом института, встреча с любимой женщиной да сборник стихов. Все планы рушит война, которая приносит тяжелое ранение — на грани смерти Поэт пишет поэму «Ульмасбай». Герой поэмы — веселый и храбрый красноармеец Ульмасбай — и стал той внутренней верой поэта в Победу и в себя, которому и после войны предстояло бороться за свою жизнь.

Photo:Молодежный театр

Место: Молодежный театр

Цена: 150-300 руб.

27 января. Лекторий

Всех, кто впервые обращается к проблемам изобразительного искусства, музей им. Нестерова приглашает на еженедельный лекторий по истории мирового искусства. Вторая лекция цикла посвящена искусству Древнего Египта, ведет кандидат искусствоведения Татьяна Капина.

Photo:музей им. Нестерова

Место: музей им. Нестерова

Цена: 150 руб.

28 января. Выставка «Новое»

Идея выставки — показать разнообразие изобразительного языка художников Башкирии на примере новых работ. По словам ее организаторов, собрать большое количество талантливых людей в пространстве галереи — это своего рода попытка компенсировать отсутствие живого общения. В рамках выставки запланирован перформанс с участием художника Нелли Акчуриной и композитора Марата Татураса, мастер-классы, прямые эфиры с художниками и лекции по современному искусству. В выставке участвуют Расих Ахметвалиев, Тимофей Дорофеев, Ольга Цимболенко, Айрат Терегулов, Ольга Самосюк, Борис Самосюк, Булат Бадамшин, Василь Ханнанов, Алёна Савельева и другие.

Photo:miras.ru

Место: галерея «Мирас»

Цена: бесплатно

28 января. Сериал «Топи»

Премьера мистического сериала «Топи» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского о пятерых москвичах, которые отправляются в чудотворный монастырь в полузаброшенной деревне. В сериале семь серий по 50 минут, главные роли исполняют Иван Янковский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и др. Автором сценария выступил Дмитрий Глуховский («Текст», «Метро 2033»), режиссером стал Владимир Мирзоев. По словам Дмитрия Глуховского, персонажи этой истории — не архетипические сказочные герои, а доведенные до гротеска люди, которыми автор был окружен в детстве, когда жил в деревне: «Это история о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу».

Место: Кинопоиск HD

Цена: подписка на стриминг

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