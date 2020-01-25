Уфимская звезда Земфира планирует прервать молчание

Об этом сообщает информагентство «Башинформ». Земфира Рамазанова, уроженка Уфы, анонсировала свое участие в Восточноевропейском фестивале музыки и еды Kislorod Live, который пройдет 1 и 2 мая в испанском городе Бенидорм.

Также певица выступит в столице нашей родины – в Москве это будет фестиваль Усадьба Jazz. Помимо этого Земфира споет на возрожденном «Роке над Волгой» в Самаре, это будет 27 июня. А 4 и 5 июля девочка-скандал примет участие в Питерском фестивале Stereoleto.