Уфимская звезда Земфира планирует прервать молчание
Сегодня, 10:36КультураМарат ГареевФото: Башинформ
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Певица собирается принять участие в нескольких фестивалях.
Об этом сообщает информагентство «Башинформ». Земфира Рамазанова, уроженка Уфы, анонсировала свое участие в Восточноевропейском фестивале музыки и еды Kislorod Live, который пройдет 1 и 2 мая в испанском городе Бенидорм.
Также певица выступит в столице нашей родины – в Москве это будет фестиваль Усадьба Jazz. Помимо этого Земфира споет на возрожденном «Роке над Волгой» в Самаре, это будет 27 июня. А 4 и 5 июля девочка-скандал примет участие в Питерском фестивале Stereoleto.
А еще будет фестиваль TheVёska в деревне Озерцо под Минском. Так что, уважаемые поклонники, имейте в виду.
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