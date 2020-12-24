Илон Маск, Трамп и британская королева: в Башкирии сняли новогодний клип

Напомним, ранее председатель Общественной палаты в Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил клип на песню «Моргенштерн». В клипе он высмеивает стереотипы о чиновниках и сравнивает себя с рэпером Моргенштерном. Трек вошёл в топ-10 чарта BandLink. Мурзагулов объяснил это тем, что слушатели поняли и одобрили подтекст песни, однако в Башкирии не все положительно отреагировали на его творчество.