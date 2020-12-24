Илон Маск, Трамп и британская королева: в Башкирии сняли новогодний клип

Илон Маск, Трамп и британская королева: в Башкирии сняли новогодний клип

Вчера, 13:23КультураАнна КононоваPhoto: скриншот клипа "Вот это был тяжелый год"
В Башкирии вновь сняли музыкальный клип. На этот раз инициатором выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Флюр Асадуллин. В клипе снялись не только его коллеги…

В целом песня посвящена тяжелому из-за коронавируса году, «который был тяжелее, чем тот». Медицинские маски, антисептики, постоянное мытье рук, ИВЛ, конференции в Zoom — вот о чём поют бизнес-омбудсмены, консультаты, адвокат, главный продюсер радио «Спутник ФМ» и, конечно, Илон Маск, игрушечные Дональд Трамп и королева Великобритании Елизавета II. Как рассказал Флюр Асадуллин Mkset, идея снять клип принадлежит ему.

От коллег восторженная реакция, сказал он.

В конце видео Флюр Асадуллин пожелал встретить Новый год с коллегами без компьютеров, крепких рукопожатий с друзьями без перчаток, жарких поцелуев с любимыми без масок, жизни без ограничений и здоровья.

Напомним, ранее председатель Общественной палаты в Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил клип на песню «Моргенштерн». В клипе он высмеивает стереотипы о чиновниках и сравнивает себя с рэпером Моргенштерном. Трек вошёл в топ-10 чарта BandLink. Мурзагулов объяснил это тем, что слушатели поняли и одобрили подтекст песни, однако в Башкирии не все положительно отреагировали на его творчество.

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