Уфимец Марсель Сабиров споет на президентской ёлке в Москве

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На президентскую ёлку попадают учащиеся, которые показали выдающиеся успехи в учёбе, спорте и культурной жизни.
12-летний ученик школы №6 Марсель Сабиров побывает на традиционной президентской ёлке в Москве, которая будет проходить в Государственном Кремлёвском дворце, сообщили в пресс-службе администрации города.
Мальчик занимается в детской музыкальной школе №6 по классу фортепиано. Он уже стал финалистом проекта «Голос. Дети», полуфиналистом конкурса «Новая волна -2017», лауреатом республиканских и всероссийских конкурсов.
Юный талант – ведущий новой программы «Выше всех» телеканала «Тамыр». В июне текущего года стал соведущим программы «Уфимское времечко» на канале «БСТ».
Напомним, на президентскую ёлку попадают учащиеся, которые показали выдающиеся успехи в учёбе, спорте и культурной жизни.
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