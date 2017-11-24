Уфимец Марсель Сабиров споет на президентской ёлке в Москве

На президентскую ёлку попадают учащиеся, которые показали выдающиеся успехи в учёбе, спорте и культурной жизни.

12-летний ученик школы №6 Марсель Сабиров побывает на традиционной президентской ёлке в Москве, которая будет проходить в Государственном Кремлёвском дворце, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мальчик занимается в детской музыкальной школе №6 по классу фортепиано. Он уже стал финалистом проекта «Голос. Дети», полуфиналистом конкурса «Новая волна -2017», лауреатом республиканских и всероссийских конкурсов.

Юный талант – ведущий новой программы «Выше всех» телеканала «Тамыр». В июне текущего года стал соведущим программы «Уфимское времечко» на канале «БСТ».