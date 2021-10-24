В Казани прошла культурная акция, посвященная народному поэту Башкирии Мустаю Кариму

В Казани прошла культурная акция, посвященная народному поэту Башкирии Мустаю Кариму
В Казани прошла культурная акция, посвященная народному поэту Башкирии Мустаю Кариму
Вчера, 19:03КультураАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В честь годовщины со дня рождения корифея советской литературы в столице Башкирии прошел литературно-музыкальный флешмоб.

Региональная общественная организация «Курултай башкир Республики Татарстан» провела литературно-музыкальный флешмоб, посвященный 102-летию со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима.

— Мустай Карим — яркий символ дружбы между нашими братскими народами и республиками, — подчеркнул председатель организации Гали Хасанов.

В рамках флешмоба у памятника народному поэту прошли выступления, посвященные Мустаю Кариму — прозвучали его стихи, а также башкирские национальные композиции. В акции приняли участие актив башкирского общества и ученики башкирского отделения Многонациональной воскресной школы Казани.

Добавим, что 20 октября в честь 102-летия со дня рождения Мустая Карима состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику писателя. Напомним, памятник Мустаю Кариму в Уфе был открыт в 2013 году. В августе 2020 года памятник писателю появился и в Казани.

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