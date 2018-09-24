Рэпер FACE – «Медузе»: В России любят хи-хи и ха-ха

Экс-уфимец и главная персоналия российского рэпа в настоящий момент, 21-летний Иван Дремин дал развернутое интервью «Медузе». Почему парень, роняющий запад, вспомнил о политических заключенных и бедности, как FACE изменил последний год жизни и почему он хочет дать шанс полиции - Медиакорсеть выбрала самые важные тезисы.

О национализме

К примеру, как объяснить среднестатистическому русскому человеку, что афроамериканец, афророссиянин, китаец, японец, узбек — это человек? Банальный пример, но зачастую это сложно. Даже если ты ему объяснишь, он скажет — да-да-да, а через некоторое время все равно заведет: вот тут чурки ходят, негры, ха-ха, хи-хи.

О религии

То же самое — вопросы религии. О них говорить тоже бесполезно. Если объективно подумать, включить голову, сложить два и два, будет понятно, что, скорее всего, ничего там нет. И если умрешь, максимум станешь травинкой когда-нибудь через 500 лет. Но людям легче жить с теми понятиями, которые в них заложили родители. И когда ты говоришь им правду, реакция идет обратная…

Я вообще не против религии. Я против, когда религия сводит людей с ума, когда религией манипулируют в целях заработать денег, когда религия убивает людей. Людям надо во что-то верить — и это не худший выбор объекта для веры.

О полиции

Да, у меня есть некоторое предубеждение к работникам полиции. Я с этим, на самом деле, стараюсь бороться. Это непросто, но я стараюсь, и это главное. А люди вокруг даже не стараются бороться с тем, что неправильно… Головой я понимаю, что там есть нормальные люди, но своим менталитетом я не догоняю этого.

Об Оксимироне

Оксимирон, действительно, хороший рэпер, знаковая личность. Это действительно Эминем здорового человека, а Эминем сам уже нездоровый человек, а просто ****** [дурак]. Мы записали рэп-альбом, нам важно мнение единственного значимого рэпера, который реально техничный, который дружит с лирикой, который интересный, оригинальный. Он хорош в том, что он делает. Очень хорош!.. Если кто-то мне и близок в плане творчества, то это Оксимирон.

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