В Уфе открылся Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат»

Сегодня, 24 августа, в Уфе открылся IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат». Он будет длиться четыре дня с 24 по 27 августа. В течение этих дней в рамках конкурсной программы будут показаны 48 фильмов.

Заявки на участие в фестивале подали авторы из 28 стран и 34 регионов России. Это, например, Австралия, Южная Корея, Франция, Индия, Китай, Литва, Индонезия, Молдова и другие. Из регионов России заявились авторы из Татарстана, Дагестана, Чеченской Республики, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии.

Жюри фестиваля в этом году возглавит известнейший актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Сергей Шакуров. Также выбирать, судить и награждать будут:

- звезда кинофильма «Спортлото 82» из Испании Альгис Арлаускас,

- болгарский писатель Мона Чобан (Болгария),

- московский продюсер, режиссёр, дизайнер Сергей Шанович;

- кинорежиссёр из Москвы Флюза Фархшатова и Гузэль Киреева (Москва).

- актёр Игорь Петренко.

Башкирию в жюри будет представлять кинорежиссёр Булат Юсупов.

В числе приглашенных гостей тоже немало известных деятелей мирового кино, например, польский режиссер, обладатель «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля Кшиштов Занусси. Также среди гостей кинофестиваля:

- турецкий продюсер Байрам Байраммухамедов,

- туркменская актриса театра и кино, сценарист, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова,

- кинокритик, киновед из Кыргызстана Гульбара Толомушова,

- генеральный директор Госфильмофонда России Николай Борадачев,

- главный редактор Киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Андрей Апостолов,

- звезда сериала «Великолепный век» Селим Байрактар,

- казахстанский продюсер Арман Асенов,