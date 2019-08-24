В Уфе открылся Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат»
В нем примут участие авторы из почти 30 стран.
Сегодня, 24 августа, в Уфе открылся IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат». Он будет длиться четыре дня с 24 по 27 августа. В течение этих дней в рамках конкурсной программы будут показаны 48 фильмов.
Заявки на участие в фестивале подали авторы из 28 стран и 34 регионов России. Это, например, Австралия, Южная Корея, Франция, Индия, Китай, Литва, Индонезия, Молдова и другие. Из регионов России заявились авторы из Татарстана, Дагестана, Чеченской Республики, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии.
Жюри фестиваля в этом году возглавит известнейший актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Сергей Шакуров. Также выбирать, судить и награждать будут:
- звезда кинофильма «Спортлото 82» из Испании Альгис Арлаускас,
- болгарский писатель Мона Чобан (Болгария),
- московский продюсер, режиссёр, дизайнер Сергей Шанович;
- кинорежиссёр из Москвы Флюза Фархшатова и Гузэль Киреева (Москва).
- актёр Игорь Петренко.
Башкирию в жюри будет представлять кинорежиссёр Булат Юсупов.
В числе приглашенных гостей тоже немало известных деятелей мирового кино, например, польский режиссер, обладатель «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля Кшиштов Занусси. Также среди гостей кинофестиваля:
- турецкий продюсер Байрам Байраммухамедов,
- туркменская актриса театра и кино, сценарист, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова,
- кинокритик, киновед из Кыргызстана Гульбара Толомушова,
- генеральный директор Госфильмофонда России Николай Борадачев,
- главный редактор Киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Андрей Апостолов,
- звезда сериала «Великолепный век» Селим Байрактар,
- казахстанский продюсер Арман Асенов,
- директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.