Сегодня в Уфе пройдет «Ночь кино»

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Фильмы будут показывать на большом уличном экране.
Сегодня, 24 августа, в Уфе пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Ее анонсирует столичная администрация. Эта акция пройдет в 85 регионах России, у нас, в том числе. По времени показа фильмов это, конечно, будет вечер – начало в 20.00 – но тем не менее.
На площади перед Городским дворцом культуры установят большой экран, на котором покажут фильмы башкирских режиссеров «Из Уфы с любовью», «Первая республика». У тех, кто их еще не видел, как раз такая прекрасная возможность и представится. Маленьким зрителям покажут мультики. Тоже республиканского производства.
Мировых киношедевров не обещают.
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