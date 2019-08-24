Сегодня в Уфе пройдет «Ночь кино»

Сегодня, 24 августа, в Уфе пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Ее анонсирует столичная администрация. Эта акция пройдет в 85 регионах России, у нас, в том числе. По времени показа фильмов это, конечно, будет вечер – начало в 20.00 – но тем не менее.