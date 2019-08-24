Суммы разной степени тяжести присуждались, в основном, фестивальным и концертным проектам, зачастую приуроченным к локальным памятным датам. Одним из ключевых конкурсантов в этой погоне за финансированием было и остается кинопроизводство, поскольку именно с помощью этих грантов были сняты немногочисленные полнометражные игровые фильмы, которые в последние годы принято показывать в качестве визитной кинокарточки Башкирии. Но, как говорится, есть нюансы.

Каша из топора

За 5 лет грантовой поддержки культурных проектов был снят ряд кинолент, наиболее значимыми из которых стали фильмы Айнура Аскарова «Пусть ветер унесет мои слова» и «Из Уфы с любовью», исторический фильм «Бабич» Булата Юсупова. Кроме того, на осень запланирована премьера фильма «Таганок» — экранизации одноименной книги Мустая Карима: киностудия «Башкортостан», получившая грант, пригласила в качестве режиссера Айнура Аскарова.

На короткометражку «Пусть ветер унесет мои слова», сюжет которой перекликается с башкирской легендой, Айнур Аскаров получил 5 млн руб. на первом грантовом конкурсе главы региона. По словам молодого режиссера, именно этот фильм стал исключением из правила, согласно которому снимать ему приходилось впроголодь: «на уровне, когда ты делаешь кино как любитель и нанимаешь не того, кто умеет, а кто дешевле или готов работать бесплатно: родственников, родителей, друзей».

В 2017 году — как результат Года кино, в рамках которого не могли не профинансировать что-то значимое, — в регионе прошли сразу две громкие премьеры, созданные за счет гранта главы РБ. Булат Юсупов снял байопик «Бабич» (грант составил 9 млн руб.) о классике башкирской литературы Шайхзаде Бабиче. Кассовые сборы, по данным ЕАИС, составили 495 тыс. руб. Также в этом году вышел первый полный метр Айнура Аскарова — комедия «Из Уфы с любовью» (грант 4,5 млн руб.). В обоих случаях авторы отмечали изрядную недостаточность выданных сумм.

Стоит упомянуть еще один фильм Булата Юсупова «Первая Республика» (2019) — второй эпик тематического цикла, начатый «Бабичем» и рассказывающий о становлении региона в начале XX века. Этот фильм снят за счет целевой субсидии правительства Башкирии (9 млн руб.). К слову, сейчас Булат Юсупов планирует приступить к работе над заключительным фильмом цикла — фильм расскажет о судьбе поэта Рами Гарипова. Об источниках финансирования пока ничего не известно.

Примечательно, что все названные полнометражные картины изначально выходили исключительно в региональный прокат: на пресс-конференциях режиссеры так или иначе указывали, что это фильмы, в первую очередь, «для внутреннего пользования», предназначенные для башкирского зрителя. Несмотря на то, что все три фильма друг за другом попали во внеконкурсные «Российские программы» ММКФ, только комедия Айнура Аскарова получила продолжение прокатной истории в масштабе страны: Свердловская киностудия, чьи представители увидели фильм на кинофестивале в Казани, решила выступить дистрибьютором фильма и в августе 2017 года выпустила его в ограниченный федеральный прокат. Показы состоялись в 60 кинотеатрах России в течение 1 — 2 недель, при этом в уфимских кинотеатрах «Родина» и «Ultracinema» комедия не уходила из репертуара около полугода. В результате проката ромком даже сумел окупиться: фактическая стоимость фильма составила 5,2 млн руб., сборы — 5,29 млн.

Витязь на распутье

Хроника этого кинопроизводства показывает, что пока, очевидно, на грантовую поддержку не могут рассчитывать проекты, лишенные национального колорита, не связанные с жизнью дотирующего региона и раскрывающие современные темы на современном языке. Независимо от тематики, подобная продукция создается так, что прокатный (и фестивальный) потенциал за пределами региона в этой продукции — фактор случайный и, по большому счету, ненужный. «Из Уфы с любовью» стало исключением из этого исподволь созданного правила лишь за счет авторского решения режиссера, попытавшегося сделать, в первую очередь, зрительское кино, а не привычно неудобоваримый конъюнктурный продукт, отвечающий всем просветительски-воспитательным целям.

И в этом смысле любопытно, что киностудия «Башкортостан» в грядущем проекте «Таганок» сделала ставку на Айнура Аскарова, а значит в данном случае стоит ожидать не грузный памятник, а что-то более подвижное. Так или иначе обращает на себя внимание то, что на протяжении всей пятилетки у руля создания полнометражных картин не оказалось кого-то еще, кроме названных выше двух режиссеров. Кадровый кризис?

Стоит напомнить, что на гранты могут претендовать творческие коллективы самых разных направлений, а национальных праздников и дат, с которыми связаны многие грантовые проекты, каждый год случается немало — только в текущем году в регионе отмечается три важных для культуры региона вековых юбилея. Поэтому систему распределения грантов не раз обвиняли в предвзятости. В частности, с 2017 года тянется и иногда снова дает о себе знать скандал с боксером Хабиром Сулеймановым. Его кинопроекту «Нелегал» отказали на первом этапе конкурса без объяснения причин, он обвинил ведомство в нечестном определении результатов. Проверки регионального Управления Федеральной антимонопольной службы заставили заново провести конкурс, но «Нелегал» так ничего и не получил.

Поэтому молодежь — как любители, так и профессионалы — даже не пытается бодаться с этой системой и фокусируется, в основном, на низкобюджетных короткометражах, средства на которые теперь отчасти можно найти через конкурс регионального кинопитчинга. Так, например, показательна история Вадима Валиуллина — выпускника школы Булата Юсупова, ныне студента Академии Никиты Михалкова. Невозможность договориться с киностудией насчет съемок его дебютного фильма (весьма радикального жанра) «Мертвым повезло» в конечном счете привела его на Башкирский питчинг кинопроектов, где ему удалось выиграть ресурсы для съемок короткого метра. Снятая в результате короткометражка «Кредит» стала лауреатом конкурса «Кинотавра», а сам Вадим в скором времени уехал в Москву, где сейчас живет и работает над новыми проектами.

Позднее, при участии продюсера Михаила Кукушкина (продюсер комедии «Неадекватные люди» Романа Каримова) слэшер «Мертвым повезло» все-таки удалось завершить и даже выпустить в ограниченный прокат по стране. Сборы составили символическую сумму — 67,6 тыс. руб. при общих затратах около 700 тыс. руб., но сам факт говорит о том, что прокатчик оказался более лояльным к этому фильму, чем родной регион, в котором местные таланты и так норовят куда-нибудь переехать.

Конечно, питчинг кинопроектов в регионе — тоже не панацея, но это все же шанс сварить кашу из топора — чем, собственно, инициативная молодежь, еще не уехавшая из Башкирии во имя самореализации, и занимается. Основная часть короткометражек, которые хоть как-то прорываются сквозь общий инфошум (о прокате здесь речи быть не может), снята на собственные средства.

— Можно пойти путем Фарзаны Утарабаевой: придумать хорошую историю, грамотно отредактировать, на питчинге найти ресурсы и техническое сопровождение, снять ее на профессиональном уровне, не имея соответствующего образования (Фарзана — выпускница сценарных курсов киношколы им. Макгаффина в Уфе. — прим. ред.), — подчеркивает руководитель Молодежного центра СК РБ Гульфия Шарипова. — Не считая сертификатов, полученных на башкирском питчинге, бюджет ее первого фильма «Дикарь» составил 500 тысяч «живых» денег. Киностудия «Башкортостан», совместно с которой был запущен этот фильм, предоставила только 150 тысяч. Остальную сумму она искала самостоятельно, с трудом собирая с миру по нитке у спонсоров, занимала у родителей. В результате «Дикарь» получился, и это очень хорошая визитная карточка, которая позволила ей снять второй фильм. Холдинг «Медстандарт» увидел качественную работу и дал ей полмиллиона на съемки «Моего лечащего врага», который она сделала всего за месяц.

— Если сравнивать с другими регионами, в башкирском кино чувствуется своя самобытность, — говорит директор Молодежного центра Союза кинематографистов России и директор Всероссийского питчинга дебютантов Дмитрий Якунин. — Неслучайно в 2016 году, когда Айнур Аскаров представлял рабочий трейлер комедии «Из Уфы с любовью», мы назвали его башкирским Кустурицей. Кроме того, у ваших молодых авторов есть очень важное качество — желание оптимизировать бюджет, сэкономить. Есть неожиданные повороты в сюжетных линиях, есть креативность.

И если питчинги кинопроектов в регионах — вещь теперь уже распространенная (московский питчинг также принимает заявки из регионов, но пробиться туда гораздо тяжелее из-за несравнимо большей конкуренции) и регулярно приносящая интересные премьеры на уровне полнометражного кино, то грантовые решения для кинопроизводства поддерживают не все регионы и далеко не так регулярно.

С коммерческой стороны, грантовые кинопроекты Башкирии в большинстве своем пока не могут похвастаться серьезными достижениями на уровне, например, Якутии, где местное кино за несколько лет стало феноменом. При этом нельзя забывать и то, что прокатом фильма «Таганок» будет заниматься Disney, а это один из крупнейших дистрибьюторов в России. Зрительские впечатления тоже пока нельзя трактовать однозначно, несмотря на небезосновательно долгий прокат уфимского ромкома и тщательно собираемые в соцсетях положительные отзывы на фильмы Булата Юсупова.