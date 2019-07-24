Музыкант из Уфы Наиль Тимербаев выиграл грант на форуме «Таврида»

28-летний музыкант из Уфы Наиль Тимербаев выиграл грант в размере 100 тысяч рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который проходит в Крыму, сообщает «Башинформ». Бывший студент Башкирского педуниверситета представил проект «#ЭтноПлатформа».

«ЭтноПлатформа» — это платформа для молодых талантливых музыкантов, которые будут работать в одной команде в целях популяризации этно-инструментов народов России.

Победитель десятой смены «Тавриды» сам пишет танцевальную музыку с башкирскими текстами.

На конкурсе всего было представлено 68 проектов — 23 из них оказались в списке победителей.