Музыкант из Уфы Наиль Тимербаев выиграл грант на форуме «Таврида»
Бывший студент Башкирского педуниверситета представил проект «#ЭтноПлатформа».
28-летний музыкант из Уфы Наиль Тимербаев выиграл грант в размере 100 тысяч рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который проходит в Крыму, сообщает «Башинформ». Бывший студент Башкирского педуниверситета представил проект «#ЭтноПлатформа».
«ЭтноПлатформа» — это платформа для молодых талантливых музыкантов, которые будут работать в одной команде в целях популяризации этно-инструментов народов России.
Победитель десятой смены «Тавриды» сам пишет танцевальную музыку с башкирскими текстами.
На конкурсе всего было представлено 68 проектов — 23 из них оказались в списке победителей.
Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала о печальном опыте производства незамерзающих жидкостей Наиля Тимербаева и его компаньона Владимира Демитко. Как рассказали предприниматели, полиция под видом проведения контрольной закупки конфисковала у них все обородувание, товар и личные вещи. Через некоторые время, по словам мужчин, имущество, которое находилось на складах полиции, появилось в продаже.