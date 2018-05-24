Земфира выступила на Петербургском экономическом форуме

В Петербурге прошел концерт Земфиры, устроенный организаторами мероприятия специально для гостей Петербургского международного экономического форума.

Выступление Земфиры прошло в банкетном зале «Наутилус» на Васильевском острове в рамках «нулевого» дня форума.

Земфира исполнила десять своих песен, в программу вошли такие известные композиции, как «Прогулка», «П.М.М.Л», «Хочешь» и другие хиты.