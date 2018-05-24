Земфира выступила на Петербургском экономическом форуме

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Певица исполнила для гостей форума десять своих песен.
В Петербурге прошел концерт Земфиры, устроенный организаторами мероприятия специально для гостей Петербургского международного экономического форума.
Выступление Земфиры прошло в банкетном зале «Наутилус» на Васильевском острове в рамках «нулевого» дня форума.
Земфира исполнила десять своих песен, в программу вошли такие известные композиции, как «Прогулка», «П.М.М.Л», «Хочешь» и другие хиты.
Как сообщило ТАСС, концерт Земфиры в Петербурге посетили около 2 тысяч участников экономического форума.
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