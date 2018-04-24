Организаторы башкирского бард-фестиваля «Кош юлы» ищут спонсоров

Полюбившийся башкирской молодежи фестиваль бардовской песни “Кош юлы” ("Млечный путь") может не состояться.

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- Одним из основных задач является финансирование фестиваля. Каждый год эта задача решается по-разному. Привлечение спонсоров, партнеров, предоставление бесплатных площадок и аппаратуры. Но для качественной организации фестиваля всегда требуются средства на призы, подарки, сувениры, печатную продукцию и оформление. Поступают разные предложения по привлечению средств. Вплоть до того, чтобы сделать территорию фестиваля платной, – сообщает в соцсетях один из организаторов Артур Батыршин.

Однако организаторы нашли другое решение – попробовать собрать необходимую сумму через краудфандинговую платформу. “Ведь "ҠошЮлы" всегда был независимым фестивалем. А что делает его независимым? Именно то, что организуют его простые ребята - участники фестиваля и орггруппа своими силами! Надеемся, что в этом году силы прибавятся! Ведь каждый из нас может поддержать фестиваль "ҠошЮлы-2018" не только словами, а делом! Берҙәмлектә көс!” - уверены организаторы.

“Кош юлы” – не только фестиваль, но и своеобразное молодежное движение, которое культирует здоровый образ жизни и любовь к родному языку. В этом году на детско-юношеском телеканале “Тамыр” по инициативе организаторов “Кош юлы” стартовал детский музыкальный проект.