Горсовет Омской области требует запретить спектакль башкирского режиссера

Как передает портал om1.ru, депутаты Омского Горсовета в очередной раз решили обсудить спектакль башкирского режиссера Айрата Абушахманова. Депутаты сошлись на том, что спектакль, в котором присутствует ненормативная лексика, надо запретить.

В частности, депутаты заслушали доклад первого замдиректора департамента культуры Олега Федоренко. Коммунист Михаил Федотов обратился к нему с требованием ввести цензуру на спектакли в омских театрах.

- Я хотел бы обратить ваше внимание на репертуар омских театров. Часть спектаклей просто выходит за все рамки! То, что там творится… просто нет слов! Мат на мате! - цитирует издание слова депутата.

Олег Федоренко, между тем, попросил Федотова привести конкретный пример.

«Шлюхи!»— воскликнул в ответ Федотов.

Как пишет источник, городской департамент культуры, несмотря на возмущение народных избранников, ничего не может поделать со спектаклем, поскольку театр находится в ведении минкульта.

— Такие спектакли надо запрещать! Там еще и содержание такое… Нужно больше классики в театрах ставить и меньше спектаклей «ниже пояса», - добавил Федотов.

Председатель комитета Максим Астафьев предложил Федотову написать официальное обращение в Министерство культуры по поводу этого спектакля. И сам выразил готовность подписаться в нем. Депутаты присоединились одобрительным гулом.

В беседе с корреспондентом Медиакорсети Айрат Абушахманов заявил, что ни чиновники, ни депутаты не обращались к нему с какими-либо требованиями. Тем более, не заявляли о недовольстве спектаклем лично.

- Мне актрисы написали, что они любят этот спектакль и не отдадут его. Ещё хорошо, что худрук театра Никита Юльевич Гриншпун берет на себя ответственность и защищает спектакль. Хотя ему звонят и пишут чиновники. Он говорит, что спектакль - хит сезона, - рассказал Айрат Абушахманов.

Отметим, что ранее на вопрос Медиакорсети о том, появился бы спектакль на башкирской сцене, режиссер ответил отрицательно.

Справка

Социальная комедия ««Шлюхи – не огонь» по пьесе Валерия Шергина впервые была показана на сцене омского «Пятого театра» 9 сентября 2017 года. С тех пор спектакль то и дело вызывал неоднозначную реакцию и шумиху в общественности.

Как сообщается на сайте театра, эта «пьеса не про шлюх, а про огонь»: