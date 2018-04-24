Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Горсовет Омской области требует запретить спектакль башкирского режиссера
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4f7d2f169297cbd7a6ddf21d0e597748

Горсовет Омской области требует запретить спектакль башкирского режиссера

Сегодня, 18:03КультураНадежда Валитова
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция