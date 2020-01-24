Посол Турции в России посетил уфимский памятник Мустаю Кариму

По словам директора Фонда им. Мустая Карима — дочери поэта Альфии Каримовой, народный поэт Башкирии дружил со многими турецкими литераторами, а его сборники не раз издавались в Турции.

— В Москве он познакомился с великим турецким поэтом Назымом Хикметом, — отметила Альфия Мустаевна. — В Турции Мустай Карим впервые побывал в 1966 году вместе со своим другом Константином Симоновым, это была длительная поездка. С тех пор тесные дружеские отношения связывали его с известным турецким сатириком Азизом Несином, писателем Орханом Кемалем. Он близко знал писательницу Суад Дервиш, дружил с художником Ибрагимом Балабаном. Его большим другом был Невзат Устюн, который перевёл книгу его стихов, и папа стал известен турецкому читателю.

Также добавим, что 23 января в Уфе состоялась рабочая встреча Мехмета Самсара с главой региона Радием Хабировым, в которой также принял участие Исмет Эрикан. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы (один из самых масштабных башкирско-турецких проектов — строительство Восточного выезда из Уфы стоимостью 33,5 млрд руб.). Также обсуждались намерения турецкой бизнес-миссии посетить Башкирию, возможности культурного обмена, развитие взаимоотношений в сфере образования.