Посол Турции в России посетил уфимский памятник Мустаю Кариму
Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в России Мехметом Самсаром памятник народному поэту посетил и Генеральный Консул Турции в Казани Исмет Эрикан.
По словам директора Фонда им. Мустая Карима — дочери поэта Альфии Каримовой, народный поэт Башкирии дружил со многими турецкими литераторами, а его сборники не раз издавались в Турции.
— В Москве он познакомился с великим турецким поэтом Назымом Хикметом, — отметила Альфия Мустаевна. — В Турции Мустай Карим впервые побывал в 1966 году вместе со своим другом Константином Симоновым, это была длительная поездка. С тех пор тесные дружеские отношения связывали его с известным турецким сатириком Азизом Несином, писателем Орханом Кемалем. Он близко знал писательницу Суад Дервиш, дружил с художником Ибрагимом Балабаном. Его большим другом был Невзат Устюн, который перевёл книгу его стихов, и папа стал известен турецкому читателю.
Также добавим, что 23 января в Уфе состоялась рабочая встреча Мехмета Самсара с главой региона Радием Хабировым, в которой также принял участие Исмет Эрикан. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы (один из самых масштабных башкирско-турецких проектов — строительство Восточного выезда из Уфы стоимостью 33,5 млрд руб.). Также обсуждались намерения турецкой бизнес-миссии посетить Башкирию, возможности культурного обмена, развитие взаимоотношений в сфере образования.
— Решение открыть представительство Башкортостана в Турции мы оцениваем очень позитивно. С точки зрения экономической привлекательности ваша республика имеет для нас важное значение. Хочу выразить слова благодарности за поддержку турецкого бизнеса, — подчеркнул Мехмет Самсар. — Несмотря на то, что объём двусторонней торговли составляет свыше 250 млн долларов, мы считаем эту цифру недостаточной. Она не отражает в полной мере имеющийся потенциал развития взаимоотношений. Надеемся, визит делегации Башкортостана в Турецкую Республику будет способствовать его реализации. В ближайшее время мы направим в Ваш адрес официальное приглашение.