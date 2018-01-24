В Уфе художникам вручат башкирского «Оскара»

«Любимые художники Башкирии» наградят победителей проекта 28 января.

28 января в 17.00 в ГКЗ «Башкортостан» состоится церемония вручения художественного «Оскара» республики, сообщили организаторы проекта «Любимые художники Башкирии».

Напомним, проект «Любимые художники Башкирии» стартовал 1 июня 2017 года, и первый тур голосования завершился 31 декабря. За это время на сайте artrb.ru было размещено более 2000 работ от почти 600 художников, живших и творивших в Башкирии в период с 1917 по 2017 гг., а количество их просмотров перевалило за один миллион. Интерес к работам наших художников проявили любители изобразительного искусства из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Турции, Польши, Германии, США, Китая, Англии, Голландии, и многих других ближнего и дальнего зарубежья, всего 96 стран мира.

28 января в церемонии вручения главной художественной награды республики будут принимать участие известные люди Уфы, общественные и политические деятели и именитые артисты, в числе которых хит-мейкер Александр Шаганов (г. Москва), автор многих песен для группы «Любэ» и других звезд российской эстрады.

Организаторы подготовили множество сюрпризов и подарков для поклонников художественного творчества. Вход свободный.

Второй тур народного рейтинга будет запущен 1 февраля 2018 года. По итогам рейтинга будет выпущена книга о 50 любимых башкирских художниках. Также с 1 февраля на сайте artrb.ru откроются новые разделы для показа работ скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотохудожников Башкирии.

Справка. Цель проекта «Любимые художники Башкирии» просветительская. Народный рейтинг призван показать всей России и даже за ее пределами, чем живут и что создают наши художники. Проект «Любимые художники Башкирии» открыл много позабытых, но значимых имен в художественной летописи Республики. Также дал возможность художникам-самородкам представить свои работы широкой публике. Особую значимость проекту придает уникальная возможность для любого жителя самых удаленных районов республики познакомиться с работами наших художников, не выходя из дома в он-лайн режиме. Большинство жителей республики ни разу в жизни не видели картин башкирских мастеров кисти, так как выставочные галереи есть только в крупных городах. Но теперь они получили такую возможность, причем доступными стали работы не отдельных мастеров, а всех художников Башкортостана.

Все художники разделены на 4 номинации:

«Легенды»: 116 чел. – художники, ушедшие из жизни, но оставившие заметный след в живописи;

«Мастера»: 224 чел. – художники-члены творческих профессиональных союзов;

«Актуальное искусство»: 136 чел. – художники, имеющие профессиональное образование, но не являющиеся членами творческих профессиональных союзов;

«Самородки»: 108 чел. – художники, не имеющие профессионального образования, но прекрасно рисующие.