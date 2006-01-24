Пятница начинается в четверг

Однако "Пятницца" может легко потягаться аншлагами с Земфирой, хотя у уфимской певицы масса преимуществ в столице Башкирии, а харьковские ребята практически не имеют теле-радио-поддержки и находятся с Земой в разных весовых категориях.Неизвестно, как сложился бы концерт в ноябре, но в минувший четверг "Колизео" вновь был полон. Андрей "Сан" Запорожец и Сергей Бабкин все-таки действительно феномен. Гитара и два голоса — и все. Отсутствие постоянного мелькания в массмедиа, а отсюда совершенная неизвестность в обывательской среде. И битком забитые залы. Причем если обычно на концертах можно нарисовать обобщенный портрет зрителя, то здесь публика разношерстная: и хиппаны, обвешенные феньками, и растаманской символикой, и рэпперы, и очень гламурные мальчики и девочки. И все они, спасаясь от январской стужи, решили прикоснуться к солнечной музыке "Пятниццы". Каждый находит в их песнях свое: кто-то рэп-скороговорки, кто-то лирические баллады, кто-то джаз, кто-то рэгги. Угодить всем можно, лишь сыграв все песни из репертуара группы.— Но многие песни мы уже не поем, — говорит Сергей Бабкин.Зато в Уфе "5NIZZA" сыграла три новых вещи, сложно судить с одного прослушивания, но произвели они впечатление рокерских.— Мы уже записали первую песню с нового альбома, ее надо только свести, — говорит Сан. — Сейчас сидим в студии и в скором времени, не буду загадывать через сколько, выпустим альбом. Песни уже есть, их надо записывать.— Как пишутся песни?— Сейчас, что меня очень радует, Андрюха начал приносить стихи на русском, на английском, и уже вместе мы делаем мелодию, — делится Сергей.В Уфе Бабкин появился на радость всем в национальной шапке с хвостом, в которой честно отыграл весь концерт.— Откуда у вас такая шапочка?— Купил, за час до концерта. Когда сюда ехали, мне сказали: тебе нужна шапка с хвостом. И вот увидел — купил.Начали с "Сюрны", Сан выглядел каким-то усталым, зато Бабкин даже гитары очень артистично менял.— Сергей, сольное творчество, театр тормозят творческий процесс группы?— Нисколько. Сейчас вышел мой альбом "Сын", и теперь мы полностью погрузились вдвоем в запись нового диска "5NIZZA".— Ты говорил, что готовится какой-то спектакль с твоей музыкой…— 26 ноября была премьера в Москве, теперь он будет играться в театре Мейерхольда, может быть, будут гастроли в других городах. Там четыре песни мои: две я специально написал, две режиссер взял из старых альбомов.— Приедешь ли ты с сольником в Уфу?— Приедет, — отвечает за него Сан.— Думаю, да, — говорит Сергей. — Была презентация в Новосибирске, потом в Москве, в Харькове, в Уфе, может, будет.После каждой песни музыканты устраивали консилиум, иногда длившийся достаточно долго, на тему, что играть дальше.— Знаете, как пишется список песен перед концертом? — спрашивает Сан. — Мы пишем все вещи, которые вспоминаем, не по порядку. Потом смотрим в список и решаем, что будет дальше, обсуждаем какие-то нюансы, что-то меняем.— То есть не бывает в двух городах одинакового концерта?— Одинакового ничего никогда не бывает.Очередную новинку "5NIZZA" заканчивает без микрофонов и гитары, просто крича текст друг другу в лицо. А потом прощается с залом, но публика музыкантов не отпускает, они возвращаются и поют Боба Марли, а народ начинает расходиться только лишь после "Пятницы" и "Невы", исполненных во время уже второго выхода на бис.— Можете сравнить сегодняшний концерт с прошлогодним?— Очень сложно сравнивать, — говорит Сан. — Но было тепло, легко, концерт мне понравился.— Что будете делать теперь?— У меня такое классное настроение, я пойду танцевать. (И ведь пошел, — ред.)— С чем у вас ассоциируется ваша музыка? Из архитектуры, кулинарии…— Яичница, — выдает Бабкин после долгих раздумий.— Точно! — поддерживает Андрей. — Яичница с жареной колбасой. С кусочками сала.— В школу утречком — съел и побежал, — продолжает Сергей.— Где предпочитаете жить: в гостиницах или на вписках?— В гостиницу мы, как правило, не попадаем, — жалуется Сан. — В лучшем случае, мы туда просто кладем вещи, а иногда даже не кладем. Недавно были в Америке, так у кого я только не жил! Немножечко в гостинице, был в разных семьях, у каких-то людей. Даже жил у одного голубого чувака. Нормально, мы с ним сразу объяснились, никаких поползновений не было. К нему приходил его бойфренд — огромный негр.— Где все-таки прикольнее?— По настроению, иногда хочется тишины, чтобы тебя не трогали, а иногда хочется тусовать, колбаситься.— Слышали ли вы свои песни в виде рингтонов и как вы к этому относитесь?— Нет, и мне все равно. Я лично никогда не забиваю в свой телефон никакие мелодии, мне вполне хватает того, что там есть. Я музыку слушаю по-другому.— Но у вас на альбоме есть ссылочки на рингтоны…— Это вопрос к выпускающей компании, они пихают это везде. Честно говоря, мне это не нравится.— Вы так владеете звуками, вас не приглашали озвучивать мультики?— Приглашали "Подводную братву" озвучить.— Не получилось из-за времени, — рассказывает Бабкин. — Мы специально для записи все распланировали, но организаторы переиграли время и мы уже ничего не успевали.— А то, что мы записали, я считаю, офигенно весело получилось, но в итоге наш вариант не вышел, — констатирует Сан.— У вас бывают разногласия друг с другом?— Бывают и очень страшные.— Но мы всегда в итоге находим вариант, который устраивает и его, и меня, — говорит Сан.— Это как надеваешь новую обувь, и начинает тереть, — объясняет Сергей, — а потом разнашиваешь, и все нормально.Андрей ЮРТАЕВ.