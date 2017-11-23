В Уфе открылся семинар современной драматургии в честь 80-летия Вампилова

Четыре дня в башкирской столице пройдут читки и обсуждение пьес молодых драматургов.

Сегодня, 23 ноября, в уфимском Доме актера в очередной раз открылся семинар современной драматургии и режиссерская лаборатория, посвященная 80-летию Александра Вампилова. Семинар продлится до 27 ноября.

Накануне в Доме актера обсудили предстоящие семинар современной драматургии, режиссёрскую лабораторию, проект «Драм+квадратик» для юных драматургов, и международный конкурс «Ремарка», который планируется в Уфе весной 2018 года.

По словам куратора режиссерской лаборатории Ильсура Казакбаева, в лаборатории примут участие режиссеры из Уфы, Набережных челнов, Стерлитамака, Екатеринбурга, а также казахского города Усть-Каменогорск. Драматурги в течение нескольких дней создадут эскизы по произведениям Вампилова и представят их на суд зрителю 27 ноября на камерной сцене НМТ им. М. Карима в 18.00. В театральном проекте примут участие 10 авторов, которые прошли отбор жюри.

Семинар представляет собой читку пьес молодых авторов разных городов республики, беседы с драматургами, разборы пьес, мастер-классы. Примечательно, что в семинаре может принять участие любой желающий — вход на них свободный. Читки и обсуждения пьес пройдут на театральных подмостках Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Мастерской театральных миниатюр Имени Меня при УГАТУ, а также независимой сцене уфимского проекта «the ТЕАТР».

Экспертами семинара выступили театровед, театральный критик Айсылу Сагитова и российские драматурги Владимир Жеребцов и Наталия Мошина - наши земляки, чьи пьесы идут на сценах многих российских театров.

- Для большинства молодых режиссеров попасть в театр практически невозможно. Наш проект позволяет же себя показать, сделать все возможное, чтобы молодых талантливых ребят услышали, их пьесы оценили и, возможно, в будущем реализовали на сцене, - отметил художественный руководитель Зиннур Сулейманов.

В программе режиссерской лаборатории участвуют 4 театра, 6 режиссеров, которые готовят эскизы по 5 пьесам Александра Вампилова. Итоги лаборатории подведет известный историк культуры, театральный критик, соучредитель Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», программный директор Петербургского Шоукейса и фестиваля «Точка обзора», автор журналов «Театр», «Театральный Петербург», интернет-издания Colta.ru Алексей Пронин.

Напомним, что Республиканский семинар современной драматургии проводится с целью активизации творческих ресурсов молодежи, выявления наиболее актуальных и талантливых пьес для дальнейших постановок в Башкортостане и за пределами республики. Проект осуществляется на грант Союза театральных деятелей Российской Федерации, а также при поддержке частных спонсоров и минкульта РБ.

Программа семинара-лаборатории современной драматургии и режиссуры:

23 ноября (четверг), Дом Актера им. Б. Юсуповой

10:30 Открытие семинара-лаборатории

11:00 Разбор пьесы с драматургом Владимиром Жеребцовым (Разбор пьесы «Колбаса. Фрагменты», Валерий Шергин) 13:00 Перерыв

14:00 Читка пьесы Сулеймана Латыпова «Бабушки-сударушки» (читают актеры БАТД им.М.Гафури, реж. Зиннур Сулейманов)

17:00 Беседа с Региной Ибрагимовой о драматургии письма (арт-дуэт Rebound)

24 ноября (пятница), Дом Актера им. Б. Юсуповой

12:00 Беседа с драматургом Наталией Мошиной о фильмах «Коммивояжёр» и «Развод Надера и Симин» (режиссер Асгар Фархади, Респ.Иран)

14.00 Перерыв

15:00 Читка пьесы Мунира Кунафина "Изи-пизи лимон сквизи" (читают актеры НМТ им.М.Карима, реж. Айдар Зарипов)

25 ноября (суббота), Дом Актера им. Б. Юсуповой

13:00 Обсуждение пьес (Альмира Мухарямова "Суенче", Вадим Богданов "Ехылхан)

15:00 Перерыв

16:00 Читка пьесы Баныу Кагармановой «Звездное небо» (читают актеры МТМ имени Меня)

20:00 Читка пьесы Дианы Гилязевой "Микроскоп" (Читают актеры проекта «theТеатр»)

26 ноября (воскресенье), Дом Актера им. Б. Юсуповой

11:00 Обсуждение пьес (Султанова Зиля "Хаталар куласаһы" ("Карусель ошибок"), Ерошина Аня "#Отцы и дети", Шакурова Шаура "Причал»)

14:00 Перерыв

15:00 Читка пьесы Марии Апраксиной "Королева" (читает Тамара Адамова, проект «the Театр»)

18:00 Спектакль «Хорошо живем» (по итогам фольклорно-театральной экспедиции «Замандаш», Камерная сцена НМТ им.Карима)

27 ноября (понедельник), Национальный молодежный театр им. М. Карима

14:00 Читка пьесы Лены Хановой "Кошка с перебитыми крыльями" (Студия «ТМЗ Космос», реж. Айнур Гайсаров, Дом Актера им. Б. Юсуповой)

18:00 Итоговый показ режиссерской лаборатории по произведениям А.Вампилова.