У уфимского певца Элвина Грея появился двойник на Сахалине

Сам артист рад, что у него есть последователи, которые показывают всей стране культуру его республики.

В городе Поронайск на острове Сахалин объявился двойник Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей. Неизвестный артист исполнил песню «Черноглазая». Певец внешне не похож на уфимского артиста, зато он был одет в костюм, непонимающий одежду, в которой выступает Элвин Грей. Сам певец был приятно удивлён своему последователю. Этот музыкант показал культуру Башкирии публике другого региона, заявил Юльякшин в беседе с ГорОбзор.ру. Видео: ГорОбзор Элвин Грей отметил, что подобные исполнители нарушают авторские права, но башкирский певец не обижается на них. Он предложил копирующим его артистам связаться с ним, чтобы певец дал официальное разрешение на публичное исполнение его песен. — Нашим материалом занимаются солидные, мощные компании мирового масштаба, — добавил певец, объясняя, почему таких музыкантов могут наказать за исполнение его песен без разрешения. Юльякшин рад, что по всей стране, как ему сообщают, есть его «двойники», но подчеркнул, что не нужно называться его именем, он предложил взять псевдоним «кавер Элвин Грей».

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