Детским школам Башкирии выделят 11,2 млн рублей на музыкальные инструменты
Субсидия выделена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Соответствующее распоряжение подписал врио главы Башкортостана Радий Хабиров.
Среди получателей субсидии - Альшеевский, Архангельский, Балтачевский, Бураевский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Татышлинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский районы, а также города Агидель, Нефтекамск, Сибай.
Также в перечень оснащения детских школ искусств, помимо инструментов, входит оборудование для изобразительного и прикладного искусств - мольберты и печи для обжига керамики.
Всего в Башкирии 117 детских школ искусств. В 2020, 2022 и 2024 годах ежегодно в рамках нацпроекта республика будет получать около 76 млн руб. на оснащение музыкальными инструментами школ искусств (итого 230,46 млн рублей). Это одна из самых больших федеральных субсидий, которые были распределены в регионы России.