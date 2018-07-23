Венгры продолжают поиски своей прародины в Башкирии

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Сопровождающий экспедицию фотограф-художник опубликовал свои снимки.
В Башкирии вновь провела свою работу международная башкирско-венгерская научная экспедиция. Ее основной темой исследований является подтверждение или опровержение теории о вероятном нахождении прародины венгров на территории Урала и современной Башкирии.
Экспедиция проводит свои изыскания уже седьмой год. В нее вход ученые Венгерской академии наук и Католического университета Петера Пазманя под руководством профессора Атиллы Тюрка. В основном это археологи.
Есть в составе делегации и фотограф-художник из Будапешта Матьяш Соллоши, который ежегодно публикует фотоотчеты о своих поездках.
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