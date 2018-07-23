Венгры продолжают поиски своей прародины в Башкирии

В Башкирии вновь провела свою работу международная башкирско-венгерская научная экспедиция. Ее основной темой исследований является подтверждение или опровержение теории о вероятном нахождении прародины венгров на территории Урала и современной Башкирии.

Экспедиция проводит свои изыскания уже седьмой год. В нее вход ученые Венгерской академии наук и Католического университета Петера Пазманя под руководством профессора Атиллы Тюрка. В основном это археологи.