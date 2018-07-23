В Башкирии срочно реанимируют исторические поселения

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о том, что в соответствии с федеральным проектом о создании исторических поселений в Башкирии следует обратить внимание на создание таковых в нашей республике.

Под историческими поселениями подразумеваются населенные пункты или их часть, на которых сохранились старинные строения, названные объектами культурного наследия.

Как отметил Рустэм Марданов, официально исторических поселений в республике пока нет, но есть претенденты на то, чтобы ими стать. Такие исторические районы есть в Уфе, Бирске, Стерлитамаке и Николо-Березовке.