В Уфе стартовал культурный проект “АrtСреда”

В ходе акции каждую среду в парках культуры и отдыха будут организованы концертные и культурно-развлекательные программы с участием ведущих коллективов и культурно-досуговых учреждений Уфы.

Открытие культурного сезона прошло на трех площадках – в парке имени Мажита Гафури, в саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова и в парке имени Якутова, где выступал Ансамбль песни и танца Мирас.

Зрителям была представлена увлекательная концертная программа с участием хора и вокалистов ансамбля - присутствующие смогли насладиться как трогательными, лирическими, так и яркими, зажигательными композициями. Концертная программа включала в себя давно полюбившиеся номера, кроме того, были исполнены композиции, подготовленные к концерту, посвященному Великой Победе. Мероприятие украсили своими выступлениями Гузель Асылбаева, Венера Юлгильдинова, Ильшат Шайхуллин, Рауф Исанчурин, Алена Завьялова, Арина Трофимова, Ирина Гималетдинова, Залия Ганиатуллина, Юнир Сагинбаев и другие.

23 мая администрация города вновь приглашает жителей и гостей столицы Башкортостана в парки отдыха города.

Вас ждут:

- Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова и творческие коллективы Городского Дворца культуры;

- Парк им. И. Якутова и творческие коллективы Городского культурно-досугового центра;

- Парк им. М. Гафури и творческие коллективы Уфимской детской филармонии. Начало мероприятий в 17.30 часов.

Также в рамках проекта запланирован творческий веер Детской школы искусств №3.