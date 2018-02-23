Школьница из Башкирии произвела фурор на Первом канале
Сегодня, 17:47КультураРустэм БашкирцевФото: страничка в социальной сети
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14-ти летняя Назгуль Отузова приняла участие в шоу «Голос.Дети».
Исполнение композиции «Адажио» 14-ти летней школьницы из Башкирии Назгуль Отузовой вызвало фурор на Первом канале. Юная жительница поселка Янгантау приняла участие в шоу «Голос.Дети». Композицию она исполняла на итальянском языке. Все трое наставников – Пелагея, Валерий Меладзе и Баста развернулись к ней и нажали заветную красную кнопку. Все члены жюри аплодировали девочке стоя.
Как выяснилось позже, девочка самоучка: у нее нет музыкального образования и педагога по вокалу.
В качестве наставника девочка выбрала Басту.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей