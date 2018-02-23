Школьница из Башкирии произвела фурор на Первом канале

Исполнение композиции «Адажио» 14-ти летней школьницы из Башкирии Назгуль Отузовой вызвало фурор на Первом канале. Юная жительница поселка Янгантау приняла участие в шоу «Голос.Дети». Композицию она исполняла на итальянском языке. Все трое наставников – Пелагея, Валерий Меладзе и Баста развернулись к ней и нажали заветную красную кнопку. Все члены жюри аплодировали девочке стоя.