В Башкирии объявили лауреатов первой Нестеровской премии

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Ими стали три художника республики.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о присуждении государственной премии имени Михаила Васильевича Нестерова в сфере изобразительного искусства, сообщили в пресс-службе главы.
Награды получили три художника – Фирдант Нуриахметов, Николай Калинушкин (посмертно) и Владимир Лобанов.
Премия присуждается раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства и исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.
В прошлом году на соискание премии было подано 150 работ. Отборочный этап прошли 29 известных художников и четверо ведущих искусствоведов республики.
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