В Башкирии объявили лауреатов первой Нестеровской премии

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о присуждении государственной премии имени Михаила Васильевича Нестерова в сфере изобразительного искусства, сообщили в пресс-службе главы.

Премия присуждается раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства и исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.