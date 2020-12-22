Министр культуры Татарии объяснила, почему в Казани звезд меньше, чем в Уфе

Министр культуры Татарии объяснила, почему в Казани звезд меньше, чем в Уфе

Вчера, 16:37КультураАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в прямом эфире ответила на вопрос: «Почему в республике появляется меньше звёзд федерального уровня, чем в Уфе?». Чиновница считает, что причина в попытках сохранить национальную культуру и господдержке, сообщает издание «Inkazan».

По словам Аюповой, исторически сложилось, что больше число музыкантов выросло в Уфе и Екатеринбурге. Однако в Татарстан может похвастаться немалым количеством артистов, например, популярная певица Максим — уроженка Казани.

Если покопаться, то у очень многих исполнителей на российской эстраде есть казанские корни, татарстанские корни. И в театральном мире тоже, сказала Ирада Аюпова.

Проблему малого числа певцов из Татарии на федеральном уровне она объяснила тем, что в условиях глобализации республика пыталась сохранить национальную культуру. Однако сейчас министерство ищет новые пути самореализации. Ещё одним ограничением продвижения звезд является ментальность — государство патронирует эту сферу. Она отметила, что в Уфе есть частная галерея «Облака», которая способствует созданию новых культурных проектов, а вот Татарии таких мест не хватает.

Напомним, ранее уроженец Уфы, рэпер Алишер Моргенштерн стал музыкантом года по версии журнала GQ. Позже он написал в Instagram, что в свои 22 года стал самым популярным человеком в России и странах СНГ.

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