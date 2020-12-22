Министр культуры Татарии объяснила, почему в Казани звезд меньше, чем в Уфе

Проблему малого числа певцов из Татарии на федеральном уровне она объяснила тем, что в условиях глобализации республика пыталась сохранить национальную культуру. Однако сейчас министерство ищет новые пути самореализации. Ещё одним ограничением продвижения звезд является ментальность — государство патронирует эту сферу. Она отметила, что в Уфе есть частная галерея «Облака», которая способствует созданию новых культурных проектов, а вот Татарии таких мест не хватает.