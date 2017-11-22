В Уфе опера «Травиата» началась с минуты молчания в память о Хворостовском
В Уфе опера «Травиата» началась с минуты молчания в память об ушедшем певце, любимце публики Дмитрии Хворостовском, скончавшемся после продолжительной болезни на 56-м году жизни 22 ноября. Сразу перед началом спектакля перед полным залом зрителей выступил генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.
В память о нем он попросил почтить имя Дмитрия Хворостовского минутой молчания.
- С благотворительным концертом «Дмитрий Хворостовский – детям» он выступал на этой сцене. Более 30 миллионов рублей было собрано тогда в помощь детям, больным онкологией. Каждый зритель знал, что Дмитрий Александрович сам борется с этим тяжелым недугом. И вот сегодня Дмитрия Александровича не стало… Завершился тот концерт застольной песней из оперы «Травиата». Сегодня она будет звучать в его честь, - сказал Альмухаметов.
Напомним, благотворительный концерт Хворостовского в Уфе прошел в 2015 году. Тогда на сцене вместе с легендарным артистом выступил его друг, наш знаменитый земляк, оперная звезда Ильдар Абдразаков.
Дмитрий Хворостовский мужественно боролся с раком мозга в течение двух с половиной лет. 16 октября он отметил свое 55-летие. Последние дни своей жизни певец провел в окружении близких в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне.