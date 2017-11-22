В Уфе опера «Травиата» началась с минуты молчания в память о Хворостовском

Генеральный директор Башкирского театра оперы и балета выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого артиста.

В Уфе опера «Травиата» началась с минуты молчания в память об ушедшем певце, любимце публики Дмитрии Хворостовском, скончавшемся после продолжительной болезни на 56-м году жизни 22 ноября. Сразу перед началом спектакля перед полным залом зрителей выступил генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

В память о нем он попросил почтить имя Дмитрия Хворостовского минутой молчания.

Видео Видео: Надежда Валитова.

- С благотворительным концертом «Дмитрий Хворостовский – детям» он выступал на этой сцене. Более 30 миллионов рублей было собрано тогда в помощь детям, больным онкологией. Каждый зритель знал, что Дмитрий Александрович сам борется с этим тяжелым недугом. И вот сегодня Дмитрия Александровича не стало… Завершился тот концерт застольной песней из оперы «Травиата». Сегодня она будет звучать в его честь, - сказал Альмухаметов.

Напомним, благотворительный концерт Хворостовского в Уфе прошел в 2015 году. Тогда на сцене вместе с легендарным артистом выступил его друг, наш знаменитый земляк, оперная звезда Ильдар Абдразаков.

Видео Видео: Mkset.ru