В Германии проходят «Дни культуры Башкортостана»

Фестиваль проходит в немецком городе с 20 по 23 ноября.

20 ноября в городе Галле в Германии начались Дни культуры Башкортостана, которые посвящены 20-летнему юбилею побратимских отношений городов Уфы и Галле и 20-летию общества «Друзья Башкортостана», сообщили в пресс-службе администрации города. Подобные мероприятия пройдут также в Дрездене и Лейпциге и завершатся 23 ноября.

Соглашения между администрациями городов Уфы и Галле о развитии взаимовыгодных связей в области культуры, медицины, торговли, науки и образования подписали еще в марте 1997 года. С того времени города обменивались молодежными делегациями.

В рамках визита делегация республики ознакомилась с работой университетской клиники Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера. Обсуждались вопросы сотрудничества ВУЗа с учреждениями здравоохранения Башкирии и подписания соглашения о сотрудничестве с БГМУ.

21 ноября в Галле делегация Башкирии участвовала в открытии памятной доски башкирской игровой площадки, которую изготовили в 80-х годах прошлого века студенты худграфа БГПИ городу Галле.