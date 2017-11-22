Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Известному певцу было 56 лет.

Напомним, что в июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга. Дмитрий Хворостовский прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017). Напомним, два года назад известный оперный певец вместе с нашим земляком, оперной звездой и другом Ильдаром Абдразаковым организовал в Уфе большой благотворительный концерт. Все собранные средства тогда пошли на лечение детей из нашей республики.