Чингисхан, футбол и конец света: что покажут в уфимских театрах в новом сезоне

Русский драматический театр

РусДрам распахнет свои двери 27 сентября. Новый сезон начнется постановкой самого популярного в театре мюзикла «Голубая камея» режиссера Михаила Рабиновича. Зрители постановки окунутся в придворную жизнь России второй половины 18 века: балы, маскарады, шикарные наряды и фейерверки.

Театралы воочию увидят противостояние грозной императрицы Екатерины II и княжны Таракановой, которая считает себя истинной наследницей российского престола. Они смогут наблюдать за коварством циничного фаворита императрицы графа Орлова. Интриги, предательство, ложь. И, возможно, только любовь изменит печальный исторический финал спектакля.

На следующий день, 28 сентября, состоится премьера спектакля «Крепостные» по рассказам Николая Лескова «Тупейный художник». Режиссер спектакля Ильдар Гилязев с актерами расскажет историю любви в крепостной России. Молодая актриса Люба и художник Аркадий не мыслят жизни друг без друга. Однако эти отношения омрачает положение девушки, из-за которой возлюбленные держат свою связь в секрете. Ситуация ухудшается, когда жестокий граф Каменский начинает ухаживать за Любой. Художнику ничего не остается, как решиться на отчаянный шаг.

В последний день месяца, 30 сентября, театр порадует зрителей еще одной премьерой. В этот раз итальянский дуэт из режиссера Паоло Ланди и художника Санти Миньеко поставит на сцене РусДрама комедию «Дом для сумасшедших».

Спектакль раскроет историю обмана между двумя близкими родственниками. В гости к племяннику приезжает Феличе, который свое состояние тратит на его содержание. Он не подозревает, что Чичилло давно выгнали из университета, и все дядюшкины деньги он проигрывает, уверяя родственника, что диплом врача-психиатра у него в кармане. Богатый дядюшка решает преподнести молодому специалисту подарок – построить ради него психиатрическую клинику. Но что может предложить молодой гуляка почтенному человеку, кроме своих долгов? Он решает в очередной раз обмануть Феличе и представить постояльцев пансиона своими пациентами. Так Феличе оказывается в "доме сумасшедших".

16 октября в театре пройдет премьера спектакля «Луна и листопад» по повести Мустая Карима «Помилование». Эту постановку восстановил художественный руководитель РусДрама Михаил Рабинович к 100-летию башкирского поэта. Спектакль соединит в себе драматическое искусство с кинематографом. На сцене установят огромный экран, который станет частью представления. Действие постановки будет переноситься со сцены на экран и обратно. Этот прием придаст спектаклю глубины и оригинальности.

К слову, сама постановка расскажет трогательную историю любви на фоне Великой отечественной войны. Зритель решит для себя, может ли человек испытывать прекрасные чувства, когда его окружают война и смерть.

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури

Театральный сезон для всех любителей башкирской культуры откроется 4 октября нашумевшим спектаклем «Зулейха открывает глаза» по одноименному бестселлеру писательницы Гузель Яхиной. Драма про раскулаченную татарку режиссера Айрата Абушахманова до сих пор сопровождает полный аншлаг.

В новом театральном сезоне запланированы и две премьеры.

Одна из громких – это спектакль по эпосу «Урал батыр» режиссера Андрея Борисова. Башкирский эпос рассказывает о вечных ценностях, которые присущи каждому народу. Урал батыр в борьбе за счастье обычного народа противостоит чудищам. Известно, что режиссер постановки осовременит это народное произведение. Но как он это сделает – держат в секрете.

Как отметили в театре, этот спектакль станет визитной карточкой Башдрамы. Репетиции начнутся в конце сентября. Постановку приурочат к 100-летию республики Башкортостан и вековому юбилею самого театра. Выпуск спектакля запланирован на конец этого года.

Вторая премьера театра - «Белое облако Чингисхана» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Режиссер постановки Азат Надыргулов на встрече с актерами пообещал раскрыть произведение с новой стороны. Знаменитый Чингисхан предстанет в новом образе. Как отметил режиссер, полководец был не только завоевателем. Другие подробности пока неизвестны. Премьера состоится осенью этого года.

Татарский театр НУР

Театр татарской культуры порадует своих зрителей 21 сентября спектаклем «Игра над пропастью» по повести Гафура Каюмова. Режиссер постановки Ильдар Валеев поставит на сцене драму про сложные семейные отношения.

На склоне лет отец семейства Хаким заработал много денег. Вскоре мужчина чудом избегает смерти в авиакатастрофе. После «воскрешения» Хаким задумывается о своем богатстве, которое имеет большое влияние на всю его семью. Поймут ли «нового» Хакима ленивые дети и корыстолюбивая молодая жена – загадка.

Спектакль будет идти на татарском языке. Однако поймут его и русскоязычные граждане – в наушниках зрителям продублируют русский перевод.

В НУРе запланирована еще одна яркая премьера - комедия «Моя теща». Режиссер Дамир Самерханов расскажет про непростые отношения тещи и зятя. Сама же история начнется со знакомства молодого человека с родителями невесты. Загвоздка отношений будет состоять в том, что никто не станет сдавать своих позиций. Ни теща, ни новоявленный зять. Артисты театра оригинально обыграют семейные баталии двух родственников.

Репетиции комедии идут полным ходом. Премьера запланирована в конце октября.

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима

Открытие нового сезона запланировано на 5 октября. А через неделю, 12 октября, театр покажет премьерный спектакль «Вот тебе и конец света!» по пьесе Мудариса Багаева. В этой увлекательной истории есть все составляющие классической комедии: и любовные страсти, и юмор. Сюжет постановки расскажет про жадного Харуна, из-за которого страдает его семья. Узнав о грядущем конце света, скупец приходит в себя. Теперь он сделает все, чтобы не попасть в ад. Но успеет ли Харун совершить благодеяния и примет ли их Всевышний, неизвестно.

Спектакль башкирской труппы также будет обеспечен синхронным переводом на русский язык.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист РБ, лауреат Государственной премии РБ им. Ш.Бабича Азат Зиганшин.

Театралы не обошли стороной и 110-летний юбилей Зайнаб Биишевой. В конце ноября пройдет премьера спектакля «Униженные» по одноименному роману башкирской писательницы. В центре сюжета – судьба маленькой девочки Емеш, дочери бедняка Байгильде-агая. Через восприятие девочки режиссер покажет ее семью: отца с его нелегкой жизнью, злую мачеху, сестер, а также жизнь односельчан и всего аула. Перед зрителями предстает башкирская деревня в предреволюционные годы и в годы становления Советской власти.

Башкирский государственный театр оперы и балета

Театральный сезон здесь уже официально открыт. В нем появятся две новинки. Одна из них – одноактный балет «На футбол», который посвящен прошедшему в России чемпионату мира по футболу. Премьера состоится 7 октября. Сюжет балета держится в секрете.

Другая новинка сезона – это либретто «Лунный мир», выпуск которого запланирован на 25 октября. Постановка расскажет о жадном купце Буонафеде, который не желает выдавать замуж своих дочерей за бедных юношей. Возлюбленный его дочери, Экклитико, придумывает хитрый план. Узнав о страсти старика к астрономии, он заставил поверить его в жизнь на Луне. Буонафеде загорается желанием побывать на этой планете. Как будут выкручиваться герои в этой ситуации и чем закончится история – узнают зрители в следующем месяце.

The ТЕАТР

В театре нет официального открытия и закрытия сезона. Актеры и режиссеры работают здесь круглый год. Однако в октябре в театре состоится премьера спектакля «Саша, вынеси мусор» по пьесе киевлянки Натальи Ворожбит.

В центре сюжета – история необычной любви. Женщина увидит умершего мужа в виде призрака, который погиб на войне. К слову, в театре не рассказывают, на какой именно войне погиб мужчина. Отмечают только, что не на Великой Отечественной.

Сама история завязана на конфликте между войной и миром. Главные герои будут размышлять над этой проблемой.

В декабре ожидается еще одна премьера спектакля «На луне» по пьесе уфимского драматурга Игоря Яковлева. История основана на реальных событиях. В центре сюжета – драма подростка. Спектакль расскажет, насколько остро молодое поколение воспринимает окружающий их мир. Главный герой попытается бороться со своими комплексами. В конце постановки зрители узнают, до чего это противостояние доводит. В спектакле затронули и тему любви.

Театр в гриме De Вufo

Сезоны в этом театре делятся на «уличный» и «под крышей». С наступлением холодов труппа театра перемещается на малую сцену ГКЗ «Башкортостан». Сезон «под крышей» откроют в октябре популярным спектаклем «Хулливуд».

Сюжет постановки напоминает историю чеховской пьесы «Три сестры». Молодая провинциалка мечтает покорить Америку и влюбить в себя Леонардо ДиКаприо. Однако на пути к ее мечтам встает мама.

Спектакль ставит актуальные вопросы. Один из них – почему люди думают, что где-то там лучше, чем здесь.

В ноябре-декабре зрителей порадуют спектаклем в формате театрального кабаре. Как известно, кабаре – это небольшой ресторан с эстрадой. Так, труппа театра выбрала местом действия своего спектакля – ресторан. Во время постановки зрителей будут угощать выпивкой и едой. Актеры в это время будут петь и танцевать на сцене.

В основе истории лежит рассказ о жизни одного мужчины и многих его женщин.

На следующей неделе в театре приступят к репетициям.

Уфимский музыкально-драматический еврейский театр «Шалом-Алейхем»

Открытие сезона намечается в ноябре. В новом сезоне появятся как старые спектакли, так и новинки. Спектакль «Семья» является визитной карточкой этого театра. Основной лейтмотив постановки – дружба народов. По сюжету парень приезжает к родителям невесты. Ее отец сперва не принимает юношу, поскольку тот не еврей, а француз. Но вскоре мужчина меняет свое отношение к парню. К слову, все спектакли затрагивают тему семейных ценностей. Как поясняют в театре, семья важна для всех и независимо от национальности.

Новинки сезона держатся в секрете.

Театр-студия «Alter egо»

Руководители этой студии называют свой театр «подпольным». У труппы нет постоянной площадки, богатого на спектакли репертуара и обилия актеров. Однако им это не мешает выпускать оригинальные постановки.

Спектакль «Двойник Доры Маар» должен увидеть свет в октябре в Башкирском театре оперы и балета.

Эта постановка, премьера которого состоялась в стенах оперного театра еще в рамках Театральной ночи, посвящена реальной женщине Доре Маар, возлюбленной и музы Пабло Пикассо. После разрыва с ним женщина лечилась в психиатрической клинике. Спектакль раскроет непростую судьбу талантливой художницы.

В постановке не произнесут ни слова - история будет рассказана искусством хореографии.

Плейбэк-театр "ЭМ-ПАТИО"

Открытие театрального сезона ознаменуется премьерой спектакля «Я не боюсь». Необычный перфоманс пройдет 28 октября в центре творчества «Чердак». Постановка будет состоять из монологов зрителей и актеров. Сперва актеры поделятся с публикой своими страхами и отыграют их, затем – зрители. На спектакле будет присутствовать и ведущий.

Оригинальный спектакль предполагает освободить человека от тревог, найти единомышленников и понять, что он не одинок в своих проблемах.