Семья из Уфы выступит в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Наставники проекта не изменились – как и в прошлом сезоне, проводить отбор участников будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Помогать им будут приглашенные члены жюри – Иван Дорн, Лена Темникова, Ольга Бузова и другие звезды. Бессменной ведущей шоу остается наша землячка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, покровительница всех танцовщиков страны – Ляйсан Утяшева.

Более 2 тысяч желающих прислали свои заявки на участие в 6 сезоне проекта, и лишь самые талантливые из них смогут станцевать перед наставниками. В числе счастливчиков – супруги из Уфы Илья и Альмира Дорн.

Илья уже штурмовал сцену шоу «ТАНЦЫ» в 2017 году, однако дошел лишь до этапа отборов. И даже тот факт, что он является двоюродным братом известного певца Ивана Дорна, не помог ему попасть в основной состав участников.

Спустя 2 года Илья решил попробовать впечатлить наставников еще раз:

- В этом году я отправился на кастинг шоу «ТАНЦЫ» вместе со своей супругой Альмирой. Мы оба танцуем очень давно, но на совместный номер в стиле «экспериментал» решились впервые. Думаю, что в этот раз у нас все получится, потому что я учел ошибки, которые допустил два года назад. Хочется быть лучше, хочется опережать конкурентов, хочется побеждать!

Напомним, что за всю историю шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ до финальной стадии шоу – этапа концертов - дошла только одна уфимка. Это Алёна Гуменная, она выбыла из первого сезона проекта за шаг до полуфинала. В этом сезоне мы увидим юных учеников Алены – она поставила танец для детского выпуска шоу «ТАНЦЫ», который выйдет в эфир ТНТ 1 сентября. Удастся ли кому-то из наших земляков попасть в 6 сезон шоу «ТАНЦЫ»? Скоро узнаем!