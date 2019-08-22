Нуреев, Чайковский, Григорович: в Уфе пройдет фестиваль балетного искусства

Как отмечают организаторы, фестиваль станет самым продолжительным: в программе запланированы три гала-концерта, посвященные творчеству Чайковского, Нуреева и Григоровича.

10 сентября состоится гала-концерт, в котором будут представлены фрагменты из балетов Петра Чайковского, а также хореографические номера на его музыку. 15 сентября на гала-концерте представят хореографические номера, связанные с репертуаром Рудольфа Нуреева, посвященные его жизни и творчеству. 24 сентября пройдет третий гала-концерт, который будет посвящен бессменному почетному президенту фестиваля, его автору и инициатору проведения в Уфе Юрию Григоровичу

На сцене Башкирского театра оперы и балета выступят солисты Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров, Театра Государственного Кремлевского дворца, Театра балета Бориса Эфмана, Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона и др. В числе постановок такие известные спектакли, как «Шахерезада», «Шопениана», «Лебединое озеро», «Анна Каренина», «Вальпургиева ночь» и др. Стоимость билетов - от 300 до 4000 руб.