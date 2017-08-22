Василь Ханнанов стал заслуженным художником России

Звание «Заслуженный художник Российской Федерации» было присвоено живописцу, каллиграфу, заслуженному художнику Республики Башкортостан, члену Союза художников РФ Василю Ханнанову, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Василь Миргазиянович Ханнанов в 1979 году, окончил Уфимское училище искусств. В 1981 году состоялась его первая персональная выставка. Свой творческий путь Ханнанов начинал как художник-реалист. С конца 80-х годов его творчество он входит в число ведущих художников Башкортостана. Творчество этого периода носит авангардный характер. Среди знаковых произведений, созданных в этот период можно назвать такие, как «Композиция в стиле блюз», триптих «Окна параллельного мира», «Каирское шоссе».

В 90-х годах произошел стремительный рост художника. В этот период укореняется его манера работать циклами и сериями, в которых он стремится рассмотреть все аспекты, все стороны своих философских высказываний и воззрений. Таковыми стали циклы «Благовествование», «Апокрифические свитки», «Вахия» (Откровение), а также произведения «Ожидание» и «Коровы», ставшие визитной карточкой мастера.

Последнее десятилетие творчества характеризуется созданием графической серии «Истоки», серии «Городской мотив», циклов «По Гогену», «Инфанты», «Пробуждение», серии портретов сестер Кусимовых, в которых источником вдохновения автора становятся земля и люди Башкортостана.