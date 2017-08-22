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Василь Ханнанов стал заслуженным художником России
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Василь Ханнанов стал заслуженным художником России

22 августа 2017, 17:06КультураДмитрий СаламатинФото: Министерство культуры РБ
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