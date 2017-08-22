Василь Ханнанов стал заслуженным художником России
Почётное звание было присвоено указом президента Российской Федерации.
Звание «Заслуженный художник Российской Федерации» было присвоено живописцу, каллиграфу, заслуженному художнику Республики Башкортостан, члену Союза художников РФ Василю Ханнанову, сообщает пресс-служба министерства культуры.
Василь Миргазиянович Ханнанов в 1979 году, окончил Уфимское училище искусств. В 1981 году состоялась его первая персональная выставка. Свой творческий путь Ханнанов начинал как художник-реалист. С конца 80-х годов его творчество он входит в число ведущих художников Башкортостана. Творчество этого периода носит авангардный характер. Среди знаковых произведений, созданных в этот период можно назвать такие, как «Композиция в стиле блюз», триптих «Окна параллельного мира», «Каирское шоссе».
В 90-х годах произошел стремительный рост художника. В этот период укореняется его манера работать циклами и сериями, в которых он стремится рассмотреть все аспекты, все стороны своих философских высказываний и воззрений. Таковыми стали циклы «Благовествование», «Апокрифические свитки», «Вахия» (Откровение), а также произведения «Ожидание» и «Коровы», ставшие визитной карточкой мастера.
Последнее десятилетие творчества характеризуется созданием графической серии «Истоки», серии «Городской мотив», циклов «По Гогену», «Инфанты», «Пробуждение», серии портретов сестер Кусимовых, в которых источником вдохновения автора становятся земля и люди Башкортостана.
Отмечено, что помимо творческой работы широко известна его общественная деятельность. Он открыл музей современного искусства РБ и по настоящее время является членом правления «Союза художников России».
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