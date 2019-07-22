В Уфе перекроют улицы для съемок фильма «Душа Пирата»

Режиссер Айсыуак Юмагулов начинает в Уфе съемки художественного фильма для детей «Душа Пирата». Для этого, как сообщили в мэрии города, понадобится перекрыть улицы. В основном это коснется северной части города.

По данным столичной администрации съемочная группа намерена занять уже завтра, 23 июля, с 9.00 до 16.00 часть улицы Победы между Первомайской до Архитектурной.

Затем, 25 июля, с 11:00 до 16:00 перекроют для съемок улицу Калинина на участке между улицами Мира и Ульяновых, а с 17.00 до 19.00 – улицу Архитектурную между улицами Ульяновых и Мира.

29 и 30 июля с 9.00 до 21.00 под съемки займут улицу Калинина от перекрестка с улицей Победы до пересечения с улицей Рыбакова.

Известно, что художественный фильм «Душа Пирата» будет посвящен истории пятерых детей, которые отправились на спасение своего друга, попавшего в неприятности. Вместе с ребятами отправился также в путь и пес по кличке Пират.